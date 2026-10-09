Volkswagen Viloran và khoảng riêng dành cho cả gia đình

Ở tầm giá hơn 2 tỷ đồng, người mua có không ít lựa chọn SUV gia đình với thiết kế đẹp, trang bị dày và khả năng sử dụng đa dạng. Nhưng Volkswagen Viloran vẫn tạo được chỗ đứng riêng nhờ cách ưu tiên không gian, sự thoải mái và trải nghiệm của những người ngồi phía sau, thay vì chỉ tập trung vào người cầm lái.

Giá trị của Viloran trên những hành trình dài

Viloran dài 5.346 mm, rộng 1.976 mm và cao 1.781 mm, với chiều dài cơ sở 3.180 mm. Những con số này không chỉ để tạo dáng bề thế mà còn cho phép Volkswagen bố trí cabin 7 chỗ rộng rãi, trong đó hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập.

Khi cửa xe trượt vào, Viloran bắt đầu cho thấy phần được đầu tư nhiều nhất. Trên bản Luxury, người ngồi hàng hai có thể ngả lưng, nâng bệ đỡ chân, bật làm mát hoặc sưởi ghế, rồi chọn một trong nhiều chế độ massage.

Vì thế, Volkswagen Viloran dễ tạo khác biệt rõ hơn sau vài giờ di chuyển. Trên những hành trình dài, tư thế ngồi thoải mái, khoảng duỗi chân rộng cùng các chức năng làm mát, sưởi và massage giúp hành khách ở hàng ghế hai có thể nghỉ ngơi dễ chịu hơn.

Không gian này còn được hỗ trợ bởi điều hòa tự động ba vùng, màn hình trung tâm 12 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, sạc điện thoại không dây và hệ thống lọc bụi mịn PM2.5. Bản Luxury có thêm đèn viền nội thất 30 màu.

Lợi thế về kích thước giúp Volkswagen Viloran tạo ấn tượng từ bên ngoài đến bên trong. Ảnh: CCA

Theo ông Đàm Hoàng Phúc - thành viên Hội đồng thẩm định chuyên môn Car Choice Awards 2026 - Viloran mang đặc trưng thiết kế châu Âu, mạnh mẽ nhưng tinh tế, không gian nội thất rộng rãi, thoải mái và cảm giác lái tốt, đặc biệt khi đi đường dài, đèo núi.

Khi cả gia đình mang theo nhiều hành lý, khoang chứa đồ lại trở thành chi tiết dễ cảm nhận. Viloran có dung tích hành lý tiêu chuẩn 463 lít và có thể mở rộng tới 2.100 lít khi cần thêm không gian.

Điều này giúp chiếc xe linh hoạt giữa nhiều tình huống. Một ngày bình thường, xe vẫn đủ gọn về cách sử dụng cho nhu cầu đi làm. Đến cuối tuần, cabin và khoang hành lý có thể phục vụ những chuyến đi dài với nhiều người và nhiều đồ đạc hơn.

Volkswagen Viloran không cần mọi ưu điểm phải gây ấn tượng, giá trị của xe nằm nhiều ở những việc lặp lại hàng ngày, từ đóng mở cửa, xếp hành lý, ngồi lâu trên xe cho đến chuyện một người lớn tuổi có thể lên xuống thuận tiện hơn.

Không gian ấn tượng bên trong Volkswagen Viloran. Ảnh: Volkswagen

Không chỉ tập trung vào hàng ghế sau, Volkswagen Viloran vẫn được trang bị đủ để đáp ứng nhu cầu của người thường xuyên tự cầm lái. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 TSI, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Mức công suất này đủ để mẫu MPV cỡ lớn vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng.

Viloran còn có hệ thống trợ lực lái điện Servotronic, thay đổi mức hỗ trợ theo tốc độ. Trong đô thị, vô-lăng nhẹ hơn để hỗ trợ xoay trở, trong khi ở tốc độ cao, hệ thống giảm trợ lực để duy trì cảm giác chắc chắn hơn.

Bên cạnh đó là loạt công nghệ hỗ trợ như kiểm soát hành trình thích ứng ACC với Stop and Go, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ chuyển làn và hỗ trợ đỗ xe tự động. Đây là những trang bị hữu ích trên một mẫu MPV có chiều dài hơn 5,3 m.

Viloran vì thế không chỉ phù hợp với nhu cầu có tài xế riêng. Chủ xe vẫn có thể tự lái hàng ngày, sử dụng cho công việc trong tuần và phục vụ cả gia đình trong những chuyến đi xa.

Mẫu MPV nhà Volkswagen mang đến trải nghiệm sử dụng ấn tượng ở mọi vị trí ngồi. Ảnh: CCA

So với SUV cao cấp, Volkswagen Viloran đi theo một hướng khác rõ ràng hơn. SUV thường có lợi thế ở kiểu dáng, vị trí ngồi cao và trải nghiệm lái, trong khi Viloran tận dụng cấu trúc MPV để ưu tiên không gian cabin, khả năng ra vào thuận tiện và sự thoải mái cho hành khách.

Điều này đặc biệt phù hợp với những gia đình thường xuyên có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc nhiều thành viên cùng di chuyển. Khi nhu cầu sử dụng thay đổi, khoảng không rộng và hàng ghế sau nhiều tiện nghi có thể trở thành những yếu tố được cân nhắc nhiều hơn.

Tại Việt Nam, Viloran có hai phiên bản Premium và Luxury, với giá tham khảo lần lượt khoảng 2,088 tỷ và 2,288 tỷ đồng. Ở khoảng giá này, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện vừa phục vụ gia đình, vừa đủ chỉn chu cho nhu cầu công việc.

Vừa qua, Volkswagen Viloran tiếp tục được chú ý khi giành giải Xe gia đình 2026 - Hạng 2-5 tỷ đồng tại Car Choice Awards 2026. Mẫu xe đạt 3,81 điểm chung cuộc, trong đó điểm bình chọn cộng đồng đạt 5,0, cao nhất nhóm đề cử. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp mẫu xe này đạt giải tại Car Choice Awards.

Kết quả tại CCA 2026 phần nào phản ánh cách Viloran đang tiếp cận nhóm khách hàng. Thay vì cố gắng bao quát mọi nhu cầu, mẫu MPV này tập trung vào không gian, tiện nghi và trải nghiệm cho cả người lái lẫn hành khách. Đây cũng là yếu tố giúp Viloran tạo dấu ấn riêng trong nhóm xe hơn 2 tỷ đồng.

"Trong khi phần lớn xe đạt giải Car Choice Awards 2026 năm nay đã được điện hóa, Viloran vẫn sử dụng động cơ đốt trong thuần túy. Ở phân khúc này, Volkswagen Viloran đáp ứng khá hài hòa giữa giá bán và công năng, trong khi hiện chưa có đối thủ thực sự vượt qua", ông Đàm Hoàng Phúc chia sẻ.