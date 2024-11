Volvo khởi động chuỗi sự kiện Recharge To Shine, ra mắt xe thuần điện đầu tiên

Chuỗi sự kiện ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên

Volvo Car Việt Nam ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam mang tên Volvo EC40 trong khuôn khổ triển lãm "Recharge To Shine - Tái tạo năng lượng để tỏa sáng", diễn ra từ 15-17/11 tại Trung tâm thương mại Tasco Mall, Long Biên.

Sau lễ ra mắt xe tối 15/11, hai ngày tiếp theo, Volvo Car Việt Nam chào đón công chúng trong không gian rộng 1.600 m2, gồm khu vực trưng bày ngoài trời, khán phòng nghệ thuật, các nội dung tương tác và trải nghiệm. Sự kiện trưng bày di sản của hãng này về công nghệ an toàn, bền vững và bộ sưu tập xe plug-in hybrid.

Tâm điểm của sự kiện là khoảnh khắc ra mắt mẫu xe Volvo EC40 đầy ấn tượng mang tên "The Soul", nơi Volvo sẽ gắn kết khách hàng đến với hành trình cảm xúc, hướng về tương lai tươi sáng và bền vững tại thị trường Việt Nam. Toàn bộ các yếu tố thẩm mỹ và tính năng của một chiếc Crossover đều được Volvo EC40 kế thừa và đổi mới với phong cách thể thao mang nhiều đường nét thanh thoát, năng động, hướng về sự hiện đại mà không hề làm mất đi nhận diện đặc trưng của những chiếc xe Volvo.

Sau khoảnh khắc ra mắt EC40 đầy ấn tượng, buổi trình diễn nhạc cổ điển kết hợp công nghệ hình ảnh tạo sinh được tiếp nối để diễn họa hành trình của âm thanh mang tên "Re.imagine". Đây là một dự án hòa nhạc cổ điển kết hợp công nghệ hình ảnh tiên tiến với mong muốn tái định nghĩa trải nghiệm nhạc cổ điển trong không gian hiện đại. Chủ đề xuyên suốt của Re.imagine cho sự kiện này là mối quan hệ giữa con người - thiên nhiên - công nghệ.

Xuyên suốt thời lượng của Re.imagine, khán giả sẽ được trải nghiệm những giai điệu nhạc cổ điển bằng cả thị giác, Trong buổi trình diễn, khán giả hứa hẹn sẽ trải nghiệm những giai điệu cổ điển với đa giác quan, từng nốt nhạc sẽ được AI và công nghệ tạo sinh diễn họa thông qua màn hình lớn.

"Công nghệ tiên tiến được ứng dụng nhằm tôn vinh người biểu diễn và người trải nghiệm. Sự kết hợp này khẳng định của Volvo Cars trong vị thế dẫn đầu về công nghệ và trải nghiệm của con người, đồng thời chia sẻ tầm nhìn về tương lai chung sống hài hòa, bền vững cùng thiên nhiên, đại diện hãng chia sẻ.

EC40 sẽ mở đường cho các dòng xe thuần điện trong tương lai

Đại diện Volvo Car Việt Nam tiết lộ, mẫu crossover điện EC 40 thuộc phân khúc C, mang thiết kế đậm chất Scandinavia của thương hiệu, là sản phẩm giúp hãng định hình tương lai bền vững, không phát thải và an toàn. Mẫu xe thuần điện đầu tiên của Volvo trước đây có tên C 40, nhưng từ năm 2025, hãng đổi thành EC 40. Ở thị trường quốc tế, EC40 có nhiều nét tương đồng với bản chạy xăng XC40 vì chung nền tảng.

EC40 được ra mắt tại thị trường Việt Nam với phiên bản Twin Motor mang đến hiệu suất vô cùng mạnh mẽ lên đến 408HP, cùng 04 lựa chọn phối màu khác nhau cho mọi phong cách. Mỗi lần sạc, mẫu xe điện của Volvo có thể di chuyển quãng đường lên đến 510km.

Tại Việt Nam, Volvo là một trong những hãng xe sang đi đầu trong quá trình điện hóa sản phẩm, nhanh chóng giới thiệu toàn bộ dải sản phẩm plug-in hybrid ở thị trường trong nước. Hãng Thụy Điển đã có những "bước đệm" để người dùng chuyển dần từ xe xăng sang loại hybrid và hiện là xe thuần điện.

Volvo tự hào mang đến bộ sưu tập xe Plug-in Hybrid toàn diện nhất Việt Nam bao gồm XC90 Plug-in Hybrid Ultra, XC60 Plug-in Hybrid Ultra và S90 Plug-in Hybrid Ultra. Những nỗ lực của Volvo không chỉ nhằm đem lại những lựa chọn tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam, mà còn góp phần hạn chế phát thải, bảo vệ môi trường, và xây dựng một tương lai bền vững cho tất cả mọi người.

Volvo EC40 được hãng công bố mức giá tại thị trường Việt Nam là 1.739.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế). Cũng trong sự kiện này, Volvo Car Việt Nam công bố chương trình đặc biệt cho Khách hàng mua xe EC40 đó là Chính sách bảo hành chính hãng lên đến 5 năm (riêng pin là 8 năm hoặc 160.000km, tùy điều kiện nào đến trước), gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm và tặng thiết bị sạc 7kW (bao gồm công lắp đặt).

Sự kiện sẽ mở cửa cho công chúng trải nghiệm không gian đậm chất Bắc Âu giữa lòng Hà Nội này đến hết ngày 17/11/2024, tại TASCO Mall, Long Biên, Hà Nội.