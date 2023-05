Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 17,9%

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố cho thấy, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2023 được các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt gần 39,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương quản lý đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1%; vốn địa phương quản lý 31,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 131,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 18,5% và tăng 10,8%).

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý ước đạt 24,6 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 106,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 72,6 nghìn tỷ đồng, bằng 18% và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 29,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,7% và tăng 12%; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, bằng 24,2% và giảm 0,4%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: Hà Nội đạt 11.168,2 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 7.560,7 tỷ đồng, tăng 26%; Quảng Ninh đạt 3.563,2 tỷ đồng, giảm 19,8%; Bình Dương đạt 3.303,5 tỷ đồng, tăng 97,7%; Hải Phòng 3.114,3 tỷ đồng, tăng 38,6%...