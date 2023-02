Vốn ngoại và nội chảy mạnh vào Bình Dương

Ngày 14-2, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết năm 2022 vốn đầu tư nước ngoai (FDI) đạt 3,078 tỉ USD. Lũy kế, Bình Dương có 4.082 dự án có vốn FDI với tổng vốn gần 40 tỉ USD, tiếp tục giữ vị trí thứ 2 sau TP.HCM.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài là thế mạnh của Bình Dương, mặc dù năm 2022 nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều biến động song dòng vốn ngoại vẫn chảy mạnh vào địa phương này.

Nhà máy Logo có tổng vốn đầu tư 1,3 tỉ USD đang xây dựng tại KCN VSIP 3

Có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Bình Dương, tiêu biểu là Đan Mạch, Hà Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Các nhà máy FDI chủ yếu đầu tư trong khu công nghiệp (chiếm 67% tổng vốn đầu tư).



Với vai trò là doanh nghiệp đầu tàu trong việc tiếp cận với các địa phương của các nước để thu hút đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh, hiện Becamex IDC đã triển khai thành lập văn phòng đại diện tại nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới, trong đó có châu Âu.

Tổng công ty Becamex IDC cũng là doanh nghiệp cùng với chính quyền tỉnh triển khai các dự án liên quan đến xây dựng thành phố mới Bình Dương, Khu Công nghiệp Khoa học Công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng giao thông, logistics…

Mới đây tại Singapore, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 8-2-2023 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp VSIP Nghệ An II cho Tổng Công ty Becamex IDC và Sembcorp Development.

KCN VSIP II tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Dự án được quy hoạch gồm 500ha đất công nghiệp tại các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc huyện Diễn Châu, thuộc khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.



VSIP Nghệ An II sẽ là khu công nghiệp VSIP thứ hai tại Nghệ An, sau dự án VSIP Nghệ An đầu tiên từ năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên. Tính đến tháng 12-2022, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút được 32 dự án đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy 86,4% (dự kiến thu hút khoảng hơn 13.000 lao động địa phương). Tổng vốn đầu tư FDI đã đăng ký đạt 744 triệu USD.

VSIP là liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC (Việt Nam) và liên minh các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp Development LTD (Singapore) dẫn đầu được hình thành từ năm 1996, với chuỗi 12 khu công nghiệp và đô thị có quy mô trên 10.000ha khắp cả nước.

VSIP đang cung cấp hạ tầng sản xuất cho 882 khách hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư 18,4 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 288.000 lao động trong và ngoài nước.

Không chỉ thu hút mạnh vốn FDI, thu hút đầu tư trong nước năm 2022 của Bình Dương cũng đạt kết quả khả quan. Theo đó, trong năm 2022, vốn đầu tư trong nước vào Bình Dương tỉnh đạt 96.722 tỉ đồng (tương đương gần 4 tỉ USD), tăng 28,1% so với năm 2021. Trong đó, có 6.224 doanh nghiệp đăng ký mới và 1.517 đơn vị bổ sung tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, đây là năm đầu tiên địa phương này thu hút đầu tư trong nước cao hơn vốn FDI. Việc tăng nguồn vốn từ các doanh nghiệp trong nước tham gia vào thị trường cũng góp phần nâng tầm về hoạt động thương mại-dịch vụ, gia tăng sản xuất và xuất khẩu. Cụ thể, trong năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt kim ngạch 35,7 tỉ USD (tăng 9% so với năm 2021), thặng dư thương mại gần 10 tỉ USD.