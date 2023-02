VPBank đặt niềm tin lớn vào triển vọng kinh tế 2023

Tầm nhìn rộng mở



Đặt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trước mắt, VPBank lạc quan trong thận trọng khi đặt ra các chương trình hành động về vốn, huy động, cho vay, và số hóa có phần tham vọng trong năm 2023.

Trao đổi với nhà đầu tư trong buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2022 tổ chức mới đây, một lãnh đạo cấp cao của VPBank đã chia sẻ định hướng của khối khách hàng cá nhân (KHCN) - một trong những khối kinh doanh chiến lược của VPBank cho năm 2023 với ưu tiên tập trung tăng trưởng huy động (mục tiêu trên 50%), tăng trưởng CASA (trên 80%), tăng trưởng tín dụng có chọn lọn – hướng tới các phân khúc bền vững, và tăng trưởng nguồn thu từ phí – mũi nhọn cho tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Theo đó, khối KHCN, sánh đôi cùng khối SME, được kỳ vọng sẽ tiếp bước giúp VPBank đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh cao trong năm nay. Dựa trên chiến lược tăng trưởng chất lượng, ngân hàng đạt mục tiêu gia tăng quy mô khách hàng cá nhân thêm hơn 2 triệu khách hàng trong năm 2023, tập trung vào phân khúc khách hàng ưu tiên, trung lưu và tiểu thương.

Công nghệ số và hệ sinh thái toàn diện được xác định là bàn đạp để hậu thuẫn ngân hàng hiện thực hóa được các mục tiêu nói trên. Các sản phẩm từ tín chấp tới thế chấp, cùng quy trình hỗ trợ, sẽ tiếp tục được số hóa tăng cường nhằm nâng cao tính kết nối với đối tác để mở rộng mạng lưới bán hàng, giảm thiệu thời gian xử lý hồ sơ và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng số toàn năng VPBank NEO, bên cạnh đó, sẽ tiếp tục được đầu tư và nâng cấp với nhiều tính năng mới để trở thành một super app được đón nhận bởi tất cả khách hàng hiện hữu trong hệ sinh thái rộng mở của VPBank.

Với sức mua và nhu cầu cho các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính số tăng lên trong nhóm dân số "số" (digital natives – sinh ra từ 1980 đến 2012), tiềm năng và dư địa phát triển cho các ngân hàng số như VPBank NEO tại Việt Nam còn rất nhiều. Đặc biệt, những ngân hàng đi trước đón đầu xu hướng số hóa và đầu tư công nghệ số hiệu quả, đồng thời thấu hiểu, lắng nghe các nhu cầu thực tế của khách hàng sẽ là những đơn vị giành được lợi thế dẫn đầu, mở đường cho một kỷ nguyên phát triển dựa trên nền tảng số.

Nền tảng vững chắc

Các mục tiêu kinh doanh của VPBank đặt ra không phải không có cơ sở khi ngân hàng đã dày công kiến tạo một nền tảng vốn vững chắc và sức khỏe tài chính lành mạnh trong năm 2022 và giai đoạn trước đó, nhằm trải thảm cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2022, quy mô vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank đã chính thức cán mốc hơn 103 nghìn tỷ sau các đợt tăng vốn lớn. VPBank cùng với đó trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, với vốn điều lệ công bố ở mức hơn 67 nghìn tỷ. Bên cạnh đó, giá trị vốn hóa của ngân hàng đã tăng tốc lên 120 nghìn tỷ, giữ vững vị trí ngân hàng tư nhân có mức vốn hóa lớn hàng đầu Việt Nam tại thời điểm cuối năm 2022.

Trong khi đó, kế hoạch phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược vẫn đang được ngân hàng tích cực thúc đẩy để hoàn thiện trong năm 2023. Chương trình hành động về vốn này – một khi hoàn thành sẽ giúp VPBank củng cố hơn nữa tiềm lực vốn cũng như hệ số an toàn vốn. Đây sẽ là cơ sở để ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng bền vững và đánh giá kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt trong tương lai gần. Ngoài ra, bộ đệm vốn dày cũng sẽ giúp ngân hàng nâng triển vọng được cấp room tín dụng tích cực trong năm 2023 và các năm sau đó.

Kết thúc năm 2022, VPBank đã ghi nhận nhiều điểm sáng về tăng trưởng huy động, tín dụng, bên cạnh tăng trưởng về vốn chủ sở hữu nói trên.

Huy động tiền gửi khách hàng tại ngân hàng riêng lẻ, theo đó tăng gần 30% so với cuối năm 2021, đóng góp lớn từ khối khách hàng cá nhân (RB) và khối khách hàng SME (tăng 43%). Song song với nguồn vốn nội, uy tín của VPBank trên trường quốc tế đã giúp ngân hàng huy động thành công hơn 1 tỷ USD từ các tổ chức tài chính toàn cầu, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn cho vay trung và dài hạn và bảo toàn các tỷ lệ an toàn thanh khoản. Tỷ lệ an toàn vốn CAR hợp nhất theo Basel II đạt gần 15%, nằm trong top dẫn đầu thị trường.

Nhờ tiềm lực về vốn, tín dụng của VPBank theo đà tăng trưởng vượt trội, đạt gần 31% tại ngân hàng mẹ, với động lực tăng trưởng tới từ hai khối chiến lược RB và SME – ghi nhận mức tăng 37% so với năm ngoái. Qua đó, ngân hàng đã đảm bảo cung ứng nguồn vốn cần thiết cho thị trường.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng hợp nhất tăng 48% so với năm trước. Trong đó, tại ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 24 nghìn tỷ đồng, thể hiện kết quả tích cực qua các chỉ số hiệu quả như chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) lần lượt đạt 3,7%, 25,6% và 19,3%, nằm trong top dẫn đầu thị trường.