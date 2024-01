VPBank - ngân hàng đi đầu xu thế thanh toán Tab & Pay

Quán quân 10 giải thưởng danh giá



Mastercard và Visa là hai công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới. Các dòng thẻ của Mastercard và Visa được khách hàng ưa chuộng, sử dụng phổ biến và chấp thuận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, giải thưởng Mastercard và Visa là bảo chứng uy tín, khẳng định vị thế nhà băng luôn đi đầu về dòng thẻ thanh toán đẳng cấp, hội tụ giá trị vượt trội. VPBank cũng là một trong số ít ngân hàng "bội thu", rinh về 10 giải thưởng danh giá của Mastercard và Visa trong năm 2023. Cụ thể, Mastercard đã trao tặng cho VPBank 6 giải thưởng: Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ tín dụng, ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thẻ ghi nợ, dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ tại nước ngoài, dẫn đầu về doanh số giao dịch thương mại điện tử, tiên phong triển khai thanh toán Apple Pay cho thẻ Mastercard trên thị trường, dẫn đầu về doanh số giao dịch tại đơn vị thanh toán.

Không chỉ Mastercard, Visa cũng gọi tên VPBank ở 4 hạng mục giải thưởng uy tín: Ngân hàng dẫn dầu về tăng trưởng ấn tượng doanh số giao dịch thẻ 2023; dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ kích hoạt xuyên biên giới 2023; dẫn đầu về doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ năm 2023; dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số thẻ đồng thương hiệu năm 2023.

Top đầu thị trường về số lượng và doanh số giao dịch thẻ

Liên tục chiếm vị trí dẫn đầu qua nhiều năm, trong 6 tháng đầu năm 2023, VPBank tiếp tục nắm giữ "ngôi vương" về số lượng cũng như doanh số chi tiêu thẻ tín dụng. Theo thống kê từ Hiệp hội Thẻ, thẻ tín dụng VPBank đã đạt kỳ tích tăng trưởng doanh số giao dịch ấn tượng vào nửa đầu năm 2023, đạt tới 65% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức chung của thị trường là 21%. Để củng cố ngôi vị, VPBank đã luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, nỗ lực cải tiến, đa dạng hóa giải pháp thanh toán, tích hợp công nghệ, tối ưu bảo mật cũng như tăng cường ưu đãi gia tăng giá trị lợi ích tài chính cho khách hàng. Cụ thể, VPBank đã không ngừng đổi mới cho ra đời nhiều dòng thẻ đáp ứng tối ưu nhu cầu thanh toán của người dùng. Mỗi dòng thẻ đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, ấn tượng và đa dạng từ thiết kế đến tính năng sản phẩm để phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Đối với phân khúc khách hàng cao cấp, thẻ Mastercard World và World Lady đem lại cho khách hàng những trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp quốc tế, các ưu đãi độc quyền và lợi ích vượt trội khi mua sắm và ăn uống. Với phân khúc Millennials, VPBank sở hữu rất nhiều dòng thẻ gây tiếng vang trên thị trường: thẻ tín dụng StepUp với số lượng thiết kế đa dạng và tính năng hoàn tiền 15% dành cho chi tiêu trực tuyến; thẻ đồng thương hiệu VPBank Shopee - một lựa chọn thông minh cho nhóm khách hàng thích mua sắm online khi cung cấp trọn mã miễn phí vận chuyển quanh năm và ưu đãi hoàn tiền 10% tại Shopee cho khách hàng; thẻ Lady Mastercard nổi bật với bộ sưu tập 12 mẫu thẻ theo 3 chủ đề khác nhau, đồng thời mang đến tính năng hoàn tiền lên đến 15% dành cho các nhóm ngành thiết yếu: giáo dục, bảo hiểm, y tế, chăm sóc sắc đẹp, siêu thị,.. giúp phái đẹp thoải mái thể hiện cá tính trong từng nhịp chạm thẻ. Đối với tập khách hàng gen Z, thẻ VPBank JCB Z được xây dựng với ưu đãi hoàn tiền 10% tại các nhóm ngành gắn với hành vi tiêu dùng của giới trẻ: ăn uống, giải trí, fitness, di chuyển.

Năm 2023, VPBank tự hào khi nhận 4 giải thưởng danh giá từ Visa

Ngân hàng đi đầu xu thế về thanh toán Tab & Pay



Những năm gần đây, thanh toán không tiếp xúc, đặc biệt là thanh toán "một chạm" đã trở thành xu hướng nhờ sự tiện lợi, an toàn, nhanh chóng. Nắm bắt xu thế đó, VPBank đã nỗ lực số hóa mang lại trải nghiệm thanh toán hiện đại, an toàn và thuận tiện cho người dùng. Có thể nói, VPBank trở thành ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp toàn diện và trọn bộ giải pháp thanh toán Tap & Pay: VPPay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay và Garmin Pay. Với giải pháp thanh toán Tab & Pay của VPBank, khách hàng có thể rút ngắn thời gian giao dịch và tiện lợi khi không phải mang theo tiền mặt hay thẻ vật lý. Chỉ cần "chạm" điện thoại hay đồng hồ thông minh, máy tính bảng lên thiết bị hỗ trợ, giao dịch sẽ nhanh chóng được thanh toán chỉ trong vài giây, loại bỏ nhu cầu tiếp xúc trực tiếp hoặc nhập mã PIN. Đặc biệt, Tap & Pay giúp bảo mật tối đa thông tin và dữ liệu của khách hàng. Số thẻ khi thanh toán bằng phương thức Tap & Pay sẽ không bao giờ được chia sẻ với người bán và được mã hóa trên thiết bị khách hàng để đảm bảo tính an toàn. Được biết, hiện tại VPBank đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng thanh toán qua Tab & Pay: Hoàn tiền 50.000 cho chi tiêu đầu tiên bằng thẻ VPBank qua Apple Pay, hoàn đến 100.000đ khi thanh toán qua Samsung Pay bằng thẻ tín dụng VPBank tại Co.opMart, 7-Eleven, Fahasa,..., hoàn 50% giá trị giao dịch (tối đa 100.000 đồng) khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank qua Garmin Pay.

"VPBank sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới ứng dụng công nghệ hiện đại, đem lại sự tiện lợi và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Qua đó, ngân hàng góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập tài chính toàn diện, hướng đến mục tiêu xã hội không tiền mặt" - Đại diện VPBank nhấn mạnh.