VPBank nhận cú đúp tại giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

Ngày 08.08 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải thưởng thường niên "Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu" do IDG tổ chức, song hành cùng với chuỗi sự kiện Vietnam Retail Banking Forum – Diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Tại buổi lễ, VPBank đã được vinh danh tại hạng mục "Ngân hàng Số tiêu biểu". Đây cũng là lần thứ tư VPBank nhận giải thưởng này, điều này cho thấy sự ghi nhận chiến lược số hóa nghiêm túc, có những thành tựu chuyển đổi số đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bán lẻ nói riêng và hoạt động toàn ngành ngân hàng nói chung.

Theo IDG, để đạt được danh hiệu Ngân hàng Số tiêu biểu, cần đáp ứng những tiêu chí khắt khe như: hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn, an ninh cho ngân hàng số, các dịch vụ ngân hàng số đang cung cấp, số lượng người đăng ký ngân hàng số… Ngoài việc nhận được sự đánh giá công tâm, chọn lựa kỹ lưỡng của Hội đồng bình chọn (HĐBC), giải thưởng Ngân hàng Số tiêu biểu năm nay còn được đánh giá thông qua kết quả khảo sát với đối tượng Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp, khẳng định niềm tin của khách hàng và sự tín nhiệm của các doanh nghiệp đối với ngân hàng VPBank.

VPBank nhận giải thưởng từ nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trên nền tảng trực tuyến VPBank NEO

Bên cạnh giải thưởng "Ngân hàng Số tiêu biểu", VPBank còn nhận thêm giải thưởng "Ngân hàng có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu" với ứng dụng ngân hàng trực tuyến VPBank NEO. Được triển khai và phát triển từ năm 2018 trên nền tảng công nghệ tiên tiến, VPBank NEO đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và hoàn toàn thuyết phục HĐBC bởi những thành tựu đáng chú ý qua việc sáng tạo, đổi mới, khả năng mở rộng, khả năng thích ứng cũng như tiềm năng phát triển trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam.

Ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phía Nam - GĐ Khối Khách hàng Cá nhân ngân hàng VPBank chia sẻ: "Hai giải thưởng Ngân hàng Số tiêu biểu và Ngân hàng có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu là minh chứng cho những nỗ lực của VPBank trong việc áp dụng công nghệ hiện đại nhằm cải thiện vận hành, mở rộng sản phẩm và nâng cao chất lượng, tạo ra trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và vượt trội cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, đổi mới kết hợp giữa công nghệ đột phá và dữ liệu lớn để đưa VPBank đến gần hơn với từng phân khúc khách hàng, cũng như đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện".

Tính đến hết tháng 6.2024, ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO thu hút hơn 10 triệu khách hàng đăng ký, với 2,5 triệu lượt đăng nhập trung bình hàng ngày. Tổng lượt khách hàng kích hoạt mới trong nửa đầu năm 2024 là 1,3 triệu, trong đó có 95% khách hàng sử dụng định danh trực tuyến eKYC (Electronic Know Your Customer) để mở tài khoản.

Để có những kết quả trên, VPBank đã ứng dụng công nghệ hàng đầu cho việc gia tăng các tiện ích, làm giàu sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng bằng các thao tác đơn giản trên một ứng dụng. Trong năm 2023, VPBank NEO có hơn 120 sản phẩm mới, nâng tổng sản lượng tính năng cho ứng dụng này lên 250, tiêu biểu như: Loan On Card, ShopQR, Tap & Pay, Apple Pay, eKYC…

Bên cạnh đó, VPBank đã có các giải pháp tăng cường bảo mật, phòng chống lừa đảo trên môi trường mạng, phát triển và duy trì hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn, an ninh cho ngân hàng số. Gần đây nhất là hoàn thiện đồng bộ dữ liệu sinh trắc học của khách hàng theo thông tin chuẩn với dữ liệu cư dân quốc gia, khắc phục các vấn đề liên quan đến mã OTP và rủi ro lộ mã OTP qua thẻ quốc tế bằng phương thức xác thực Out of Band (OOB) trên ứng dụng VPBank NEO. Đồng thời, năm 2023, VPBank đã đạt được chứng chỉ về tiêu chuẩn bảo mật an ninh thẻ thanh toán (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS), khẳng định năng lực bảo mật và thể hiện sự cam kết đảm bảo của VPBank với việc bảo mật dữ liệu thanh toán qua thẻ của khách hàng.

Song song, nỗ lực chuyển đổi số của VPBank không chỉ mang lại những cải tiến trong dịch vụ tài chính mà còn hỗ trợ tối ưu chi phí vận hành, khi tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR) của 6 tháng đầu năm giảm đáng kể ở mức 23.6%.