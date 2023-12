VPBank tung chương trình khuyến mại Tết lớn nhất từ trước đến nay

Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VPBank và đáp ứng yêu cầu của chương trình như: chuyển khoản, thanh toán bằng QR code, thanh toán hóa đơn, điện nước, gửi tiết kiệm online, chi tiêu thẻ tín dụng, mở mới khoản vay tín chấp hoặc được định danh hội viên VPBank Prime, khách hàng ưu tiên VPBank Diamond… sẽ được tham gia trò chơi may mắn với vô vàn cơ hội nhận quà tặng trên ứng dụng VPBank NEO.



Cụ thể, khách hàng sẽ đồng hành cùng nhân vật Rồng Thịnh Vượng (VPDragon) trở về nhà đón Tết đoàn viên trong "Hành trình sum vầy, mở ra Tết", trải qua các thành phố nổi tiếng của ba miền Bắc, Trung, Nam, thu thập quà tặng là hàng trăm nghìn túi thần tài chứa lì xì may mắn từ 1.000 đồng đến 200.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng sưu tầm đủ 4 mảnh ghép Hoa Thịnh Vượng có cơ hội nhận 1 trong 3 sổ tiết kiệm trị giá đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra, trong sự kiện Giờ vàng từ 15-17h hàng ngày, khách hàng tham gia chương trình sẽ có nhiều cơ hội săn quà hơn với 50.000 e-voucher ăn uống và mua sắm LynkiD đến từ các thương hiệu nổi tiếng: PNJ, Gongcha, The Coffee Bean & Tea Leaf, Coolmate, Aristino, Pura D’or… dành cho Giờ vàng từ thứ 2 đến thứ 7. Đặc biệt sự kiện Giờ vàng vào ngày Chủ nhật, 12 chiếc điện thoại IPhone 15 Pro 256gb là những phần quà vô cùng hấp dẫn mà khách hàng có thể may mắn nhận được.

Chưa dừng lại ở đó, VPBank tiếp tục dành tặng những khách hàng được xếp hạng tuần (12 tuần) và tháng (3 tháng) cao nhất với giá trị giải thưởng tuần từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, giải thưởng tháng từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

"Có thể nói đây là chương trình khuyến mại Tết lớn nhất của VPBank từ trước đến nay với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng. Trong 30 năm hình thành và phát triển, VPBank đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tận tâm phục vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng. Chúng tôi hy vọng khi mở ứng dụng VPBank NEO để tham gia chương trình "Hành trình sum vầy, mở ra Tết", khách hàng sẽ được trở về nhà đoàn viên cùng gia đình và người thân trong dịp Tết Nguyên đán, mở ra những khoảnh khắc, trải nghiệm thú vị - món quà tri ân đặc biệt của VPBank đến khách hàng sau một năm kinh tế đầy biến động" – đại diện ngân hàng chia sẻ.

Với việc không ngừng nghiên cứu, áp dụng công nghệ vào việc cải tiến và triển khai các tính năng, dịch vụ mới cho khách hàng, VPBank NEO đã trở thành một hệ sinh thái đa dạng tiện ích, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng hoàn toàn online tại bất cứ thời điểm nào. Dự kiến VPBank NEO đạt 403 triệu giao dịch trong năm 2023, tăng 74% so với năm 2022, với số lượng khách hàng kích hoạt ứng dụng dự kiến tăng thêm khoảng 3,3 triệu khách hàng (tăng 54% so với năm 2022), góp phần đưa tổng số khách hàng đăng ký sử dụng app lên gần 8 triệu khách hàng.

VPBank NEO cũng 2 năm liên tiếp nhận được giải thưởng Ứng dụng Ngân hàng Điện tử tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker trao tặng, được đánh giá là một trong những ứng dụng ngân hàng đứng đầu về điểm đánh giá (rating) do người dùng bình chọn tại Việt Nam… cho thấy những nỗ lực số hóa của VPBank đã thực sự đem lại hành trình trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website: https://hanhtrinhsumvaymoratet.vpbank.com.vn