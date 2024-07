Vụ 120 căn hộ bị thu hồi: Các cơ quan chức năng Bà Rịa Vũng Tàu vào cuộc

Công an rà soát cư trú

UBND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo kết luận của ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu về khu nhà tại số 284 Nguyễn An Ninh (phường 7).

Cụ thể, UBND TP. Vũng Tàu đề nghị chủ đầu tư là Tổng công ty CP Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PTSC) trong thời gian thực hiện chấm dứt hoạt động khu nhà ở, đưa tất cả công nhân, cư dân lưu trú ra khỏi khu đất 284 Nguyễn An Ninh (theo phương án đề nghị trả lại đất cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Vũng Tàu) cần phải tiếp tục có phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Khu nhà tập thể số 284 (đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

PTSC phải tổ chức rà soát, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan; báo cáo quá trình quản lý, sử dụng và phương án chấm dứt hoạt động chi tiết, cụ thể đối với khu nhà ở 284 Nguyễn An Ninh gửi về UBND TP. Vũng Tàu trước ngày 15/7.

UBND TP. Vũng Tàu cũng giao Công an TP. Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với UBND phường 7, PTSC và đơn vị liên quan rà soát tất cả cư dân cư trú tại khu nhà ở, tình hình an ninh, trật tự, căn cứ quy định đề xuất phương án xử lý việc cấp hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý cư trú đối với cư dân sinh sống tại khu nhà 284 Nguyễn An Ninh. Đồng thời, tổ chức làm việc với dân cư khu vực này để thiết lập hồ sơ, dữ liệu dân cư chi tiết của người dân sinh sống trong từng phòng ở thuộc khu nhà; xác định, báo cáo làm rõ trường hợp công nhân ở hợp pháp theo quy định và cư dân ở không hợp pháp, từ đó báo cáo kết quả về UBND TP Vũng Tàu trước ngày 1/8.

UBND TP Vũng Tàu giao UBND phường 7 chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật; đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực trong thời gian chờ giải quyết.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có công văn hoả tốc số 2481 yêu cầu PTSC cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến lô đất 284 đường Nguyễn An Ninh. Cụ thể, hồ sơ dự án xây dựng công trình, gồm văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, giấy phép xây dựng (nếu có), giấy tờ đất đai và các văn bản pháp lý có liên quan đến khu đất.

Về thông tin dự án đầu tư, nêu rõ mục tiêu đầu tư, nguồn vốn đầu tư, diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng, số lượng căn hộ, tầng cao, số lượng cư dân đang sinh sống, quá trình quản lý và vận hành khu tập thể trên.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu PTSC cung cấp các quyết định phân, giao hoặc hợp đồng cho thuê nhà ở giữa cơ quan quản lý và các hộ dân. PTSC phải nêu lý do thực hiện di dời 120 hộ dân đang sinh sống tại đây, kế hoạch đầu tư tại khu đất 284 Nguyễn An Ninh sau khi di dời các hộ dân, chính sách hỗ trợ chỗ ở tạm cho người dân đang sử dụng chung cư.

Cư dân muốn được hỗ trợ

Như Tiền Phong đã phản ánh trong bài “Cư dân lo mất chỗ ở vì 120 căn hộ bị thu hồi” , PTSC vừa có thông báo chấm dứt hoạt động của khu nhà ở tại địa chỉ số 284 đường Nguyễn An Ninh trước ngày 30/6 và chấm dứt hợp đồng thuê đất, bàn giao khu đất cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 30/9.

Ngày 3/5, Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC ban hành thông báo đến các hộ dân trả lại căn hộ trước ngày 30/6.

Bên trong khu nhà tập thể số 284 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hầu hết 120 hộ dân ở đây là lao động nghèo, khó khăn về nhà ở, có mức thu nhập thấp. Các hộ dân hiện chỉ phải trả kinh phí vận hành toà nhà là 600 ngàn đồng/tháng/căn hộ. Đây là kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ, điều hành…, không phải tiền thuê nhà. Tuy nhiên, theo cư dân, đến nay, người dân không biết Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC thu hồi toà nhà 284 Nguyễn An Ninh với mục đích gì.

Các hộ dân đã có đơn gửi chính quyền, các ban ngành liên quan của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Vũng Tàu và PTSC đề nghị cho tiếp tục tồn tại khu nhà ở này vì chất lượng toà nhà vẫn còn sử dụng được. Nếu phải trả nhà sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cư dân đề nghị PTSC và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ về chỗ ở và giải quyết những khó khăn khi phải dọn đi…

Trong khi đó, PTSC cho rằng, khu nhà xây dựng đã nhiều năm, một số hạng mục đã xuống cấp. Các hộ dân tự động cơi nới, lắp đặt “chuồng cọp”… nên không đảm bảo an toàn và công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hiện nay PTSC đã chuyển sang công ty cổ phần nên việc bố trí chỗ ở cho người lao động không còn phù hợp, không phải là trách nhiệm của PTSC.

PTSC cho biết, sau khi nhận lại 120 căn hộ này, doanh nghiệp sẽ trả lại khu đất cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích chỉnh trang đô thị theo quy hoạch.