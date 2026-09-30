Vụ 2 phi công đánh nhau khiến máy bay chở 150 hành khách rơi tự do 4.270 m: Nghi vấn cơ phó định cướp máy bay

Viên phi công phụ của một chuyến bay từ Dubai đi Tel Aviv được cho là đã đâm cơ trưởng trong một nghi vấn cố gắng "tấn công khủng bố" vào thứ Tư (30/9), buộc máy bay phải chuyển hướng đến Ả Rập Xê Út và hạ cánh an toàn, theo ba quan chức Israel.

Một trong các quan chức cho biết thông tin do nhà chức trách Israel thu thập cho thấy cơ phó đã cố gắng đâm cơ trưởng, và một hành khách người Israel đã giúp khống chế cơ phó.

Họ cho biết phi hành đoàn đã vào buồng lái và giành quyền kiểm soát chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đi Israel. Chuyến bay này đã chuyển hướng sang Ả Rập Xê Út khi bay qua không phận Jordan. Một trong các quan chức đã xác định kẻ tấn công mang quốc tịch Oman.

Một quan chức Israel trước đó đã nói với Reuters rằng máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp sau khi các phi công xảy ra xô xát tay đôi với nhau.

Dữ liệu của máy bay cho thấy nó đã đột ngột và lao xuống nhanh chóng gần 14.000 feet (4.270m) trong chưa đầy 30 giây trước khi tín hiệu khẩn cấp đầu tiên được gửi đi, theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Vào khoảng thời gian máy bay hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út, Doron Spielman, người phát ngôn văn phòng thủ tướng Israel, nói với Reuters rằng vụ việc không được cho là một vụ cướp máy bay, mà mô tả đây là một "sự cố khác".

Ông không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm về việc liệu Israel có đang coi đây là một "vụ việc khủng bố" hay không.

Các nguồn tin cho biết vẫn chưa rõ liệu mục đích là đâm máy bay hay hạ cánh và bắt giữ con tin.

Một hành khách trên chuyến bay của Flydubai đã kể với kênh i24 của Israel rằng một trong những phi công trên chuyến bay đã bị đâm và có những lúc cô ấy tin rằng mình sắp chết.

“Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét, rồi cửa buồng lái mở ra và chúng tôi thấy rất nhiều máu”, hành khách tên Miriam kể lại với kênh truyền hình.

Ảnh: CNN

Ảnh chụp một hành khách trên chuyến bay của Flydubai. Ảnh: CNN

Các quan chức Israel, phát biểu giấu tên để thông tin cho các phóng viên, cho biết đánh giá hiện tại của Israel là vụ việc này là một vụ "tấn công khủng bố" bất thành và không liên quan đến bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần nào của hai phi công.

Chính quyền Oman và văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận nào.

Trong một video được cho là của một hành khách Israel trên chuyến bay và được truyền thông Israel đăng tải rộng rãi, hành khách này cho biết một trong hai phi công bị thương nặng và người kia bị thương nhẹ, sau khi một trong các phi công bị đâm.

Sân bay Tabuk của Ả Rập Xê Út, nơi máy bay hạ cánh, cho biết cả hai phi công đã nhập viện sau khi bị thương. Cả sân bay lẫn hành khách Israel trong video đều không xác định danh tính kẻ tấn công.

Chuyến bay đã phát tín hiệu khẩn cấp chung và sau đó là một tín hiệu khẩn cấp khác báo hiệu sự can thiệp bất hợp pháp có thể xảy ra, theo Flightradar24.

Chiếc Boeing 737, mà truyền thông Israel cho biết có khoảng 150 hành khách Israel trên khoang, sau đó lại phát tín hiệu khẩn cấp chung ban đầu trước khi hạ cánh xuống sân bay Tabuk ở Tây Bắc Ả Rập Xê Út, trang web này cho biết.

Vẫn chưa rõ ai là người đã phát các tín hiệu khẩn cấp này.

Nguồn: CNN, Reuters