Vụ án liên quan đến Chủ tịch Mường Thanh sẽ được xét xử trong tháng 6/2023

Chiều 5/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án này do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra.

"Đây là vụ án phúc tạp kèo dài từ năm 2019. Đến nay đã điều tra bổ sung 5 lần, các cơ quan chức năng đã ban hành cáo trạng đối với 7 bị can. Dự kiến, vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 6 tới đây", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ, ngày 5/7/2019, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, nhưng không áp dụng biện pháp ngăn chặn nên ông Thản được cho tại ngoại.



Liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Thản trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cũng đã truy tố 6 cán bộ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có các bị can Nguyễn Duy Uyển - cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Vương Đăng Quân - cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, Mai Quang Bài - cựu cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông và 3 người khác.

Ngày 23/4/2023, Viện KSND TP Hà Nội đã ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes - Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội lừa dối khách hàng.

Viện KSND TP Hà Nội cũng truy tố các bị can Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Mai Quang Bài, Vương Đăng Quân và Nguyễn Văn Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ (tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 căn), khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông.

Sau khi được UBND TP Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo Công ty Bemes thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và 3 tháng sau đó, chủ đầu tư bàn giao cho các hộ đến sinh sống.

Tuy nhiên, thực tế, dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, dự án gồm 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C đều cao 32 tầng có tổng cộng 1.582 căn hộ (quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn).

Do đó đến nay, chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ đỏ. 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ.

Các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bàn giao nhưng 520 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

"Số tiền thu lời bất chính của ông Lê Thanh Thản sau khi đối trừ tiền thuế giá trị gia tăng là 481,2 tỷ đồng", bản kết luận nêu và cho biết ngày 27/12/2019, ngân hàng đã phát hành thư bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng.