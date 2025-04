Vụ án ma tuý Bùi Đình Khánh: 5 'bóng hồng' bị bắt giữ đều liên quan đến hành vi Che giấu tội phạm

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến chuyên án ma túy liên tỉnh quy mô lớn bị triệt phá tại Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 8 đối tượng. Như vậy, tổng số đối tượng bị bắt trong vụ án này hiện đã lên tới 13 người. Nhiều tang vật, phương tiện có liên quan cũng đã bị thu giữ thêm, phục vụ công tác điều tra.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều địa phương khác, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra. Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, cơ quan chức năng đã truy bắt được 5 nghi phạm, trong đó có Bùi Đình Khánh — đối tượng từng gây án khiến cán bộ công an tử vong và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố 6 tội danh liên quan đến các đối tượng trong vụ án này bao gồm: Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; và Che giấu tội phạm.

4 người phụ nữ bị Công an Quảng Ninh khởi tố liên quan đến vụ án. Ảnh: CA Quảng Ninh

Trong danh sách các bị can bị khởi tố có 4 phụ nữ cùng bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm, gồm:

Ngô Thị Thơ (SN 1974, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) — mẹ đẻ của đối tượng Hà Thương Hải.

Nguyễn Thị Hạnh (SN 1997, cũng trú tại xã Thu Cúc, Phú Thọ) — vợ của Hà Thương Hải.

Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2005, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) — bạn gái của Bùi Đình Khánh.

Triệu Thị Hiền (SN 2005, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) — bạn gái của Hà Thương Hải.

Trước đó, ngày 24/4, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh đã truy bắt thành công Ngô Thị Hoan (SN 1988, trú tại thị trấn Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), đối tượng âm mưu hỗ trợ Bùi Đình Khánh trong quá trình bỏ trốn.

Chân dung Ngô Thị Hoan. Ảnh: CA Lào Cai

Như vậy, tính đến nay, đã có 5 phụ nữ bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến hành vi che giấu tội phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ vai trò của từng đối tượng trong mạng lưới tội phạm ma túy có tổ chức xuyên tỉnh thành.

Luật sư Dương Đức Thắng, Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội, từng chia sẻ trên Dân Trí rằng theo Điều 389 của Bộ luật Hình sự, hành vi Che giấu tội phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đối tượng che giấu là những người phạm tội trong các vụ án nghiêm trọng, như tội Giết người, Cướp tài sản, Bắt cóc để chiếm đoạt tài sản, hoặc các tội liên quan đến ma túy như Sản xuất, Tàng trữ, Mua bán, và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Dựa trên quy định của pháp luật, các đối tượng khi phải trách nhiệm hình sự về tội Che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 có thể đối diện với mức án cơ bản từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Hành trình trốn chạy qua nhiều tỉnh thành của Bùi Đình Khánh Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) sau khi bắn tử vong Thượng úy Nguyễn Đăng Khải tối 17/4 đã ngay lập tức bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Khánh bỏ lại xe ô tô bán tải trước cửa nhà ông Dương Văn V. (63 tuổi, trú phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) rồi chạy ra Quốc lộ 18 bắt taxi công nghệ. Trên xe của đối tượng Khánh bỏ lại, bên trong có súng và lựu đạn. Đến 0 giờ 30 phút ngày 18/4 tại vị trí cây xăng Phú Thái (giáp QL5B) đoạn Kim Thành, Hải Dương, Khánh có đi nhờ trên 1 chiếc xe container. Đến khoảng 11h cùng ngày, Khánh xuất hiện tại một shop quần áo tại khu vực cầu Phong Châu, Tam Nông, Phú Thọ. Đến tối ngày 18/4, lực lượng Công an chính thức thông báo đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh vào lúc hơn 22h tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá.