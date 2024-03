Vụ anh nông dân Bắc Giang cứu sống đại bàng quý hiếm: Phát hiện mảnh đạn ở ngực chim

Ông Lê Trọng Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương) xác nhận, ngày 13/3, đơn vị có tiếp nhận cá thể chim đại bàng đầu nâu từ một người dân tỉnh Bắc Giang. Các bác sĩ thú y của trung tâm đã tiến hành thăm khám sức khỏe cho chú chim.

Khi chụp X-quang, đội ngũ bác sĩ thú ý phát hiện ở ngực chú chim có một mảnh đạn. Kết quả siêu âm cho thấy, hệ thống tiêu hóa của đại bàng đầu nâu có vấn đề.

Vì sức khỏe của chim không đảm bảo, trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi. Đơn vị đưa ra phương án có thể sẽ không phẫu thuật mảnh đạn trong ngực chim mà sẽ để vết thương tự liền, khối cơ sẽ hình thành lớp mỡ bao bọc mảnh đạn đó lại.

Bác sĩ thú y phát hiện trong ngực cá thể chim đại bàng đầu nâu có một mảnh đạn

Ông Lê Trọng Đạt cho tờ Dân Trí biết, ban đầu khi mới tiếp nhận cá thể đại bàng, đơn vị chưa phát hiện các vấn đề sức khỏe nên dự kiến khoảng một tuần sẽ thả về tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, chim đại bàng sẽ cần được theo sõi, chăm sóc thêm, nhanh nhất cũng phải 10 ngày nữa mới có thể tái thả được.



Điều kiện để thả chim về tự nhiên gồm các yếu tố như kiểm tra bệnh tật xem có ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh không, có tự sinh tồn, tự tìm kiếm thức ăn (săn mồi), uống nước được không...

Hiện đại bàng đầu nâu vẫn được tiếp tục theo dõi tại trung tâm. Chú chim nuôi nhốt trong không gian rộng, không bị buộc chân. Sau khoảng 5 ngày chăm sóc, sức khỏe của chim đã có tiến triển tốt, không còn nhút nhát như ban đầu tiếp nhận.

Đại bàng được khuyến khích tự ăn, mỗi ngày được cho ăn 2-3 lần, thức ăn chủ yếu là chim cút, thịt thỏ.

Chú chim đang được chăm sóc tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Quế (37 tuổi, trú H.Hiệp Hoà, Bắc Giang) cho biết, tối ngày 2/3, một người đàn ông ở huyện Yên Dũng có đem một con đại bàng đến nhà nhờ anh nuôi hộ. Người đàn ông này phát hiện con chim lớn nằm dưới mương gần nhà, rất yếu, không thể bay. Sau khi xem những bình luận từ cộng đồng mạng, anh Quế mới biết, đây chính là loại đại bàng đông hoàng đế (đại bàng đầu nâu) cực kỳ quý hiếm, có giá trị cao.

Trong khoảng hơn 10 ngày nhận nuôi chú chim đại bàng, anh Quế và người đàn ông đưa ra phương án bàn giao chim về Vườn quốc gia Cúc Phương.

"Có thể mình nuôi cũng tốt, nhưng nếu vậy đại bàng sẽ bị nhốt, mãi mãi không được về với bầu trời. Còn thả về tự nhiên, không may nó bị ai bắt lại hay hoặc không tự kiếm sống nổi, thì đó là quá trình tự sinh tự diệt, mình không thể can thiệp. Mọi việc do ông trời sắp đặt", anh Quế bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Quế mong muốn được thả chim về với tự nhiên

Sáng ngày 13/3, anh Quế và một số người bạn đã lái xe từ Bắc Giang, tận tay chuyển giao cá thể Đại bàng trên cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật.

Tập thể cán bộ, nhân viên tại Vườn quốc gia Cúc Phương vô cùng cảm kích trước hành động đầy nhân văn của anh Quế. Việc đưa một cá thể động vật quý hiếm có cơ hội sống sót trở về với mẹ thiên nhiên là cách lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với động vật hoang dã của mỗi công dân.

Ảnh: Quế Nghịch TV, VQG Cúc Phương