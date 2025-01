Vụ bánh cốm Nguyên Ninh bị tạm dừng hoạt động vì bẩn: Chủ cơ sở nói gì?

Mới đây, Cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh tại 11 Hàng Than bị tạm dừng hoạt động vì vi phạm nghiêm trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, trưa ngày 3/1, cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội) đã tạm dừng hoạt động sau yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của thành phố Hà Nội về việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong ngày có nhiều khách vẫn lui tới mua hàng, tuy nhiên, cửa hàng tạm ngưng không bán sản phẩm để khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.

Liên quan đến sự việc nói trên, chia sẻ với báo Dân Trí, ông Nguyễn Duy Anh (68 tuổi), chủ cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh, thừa nhận những sai sót và cho biết gia đình đang khẩn trương khắc phục. "Ngay sau khi đoàn kiểm tra kết thúc, chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu từ cơ quan chức năng. Trước tiên, cửa hàng tạm ngưng sản xuất và bán hàng để tập trung cải thiện cơ sở vật chất. Tôi cũng đã mời đội thi công đến sửa chữa lại khu vực chế biến, đảm bảo sạch sẽ và an toàn nhất", ông Anh nói.

Theo ông Anh, nghề làm bánh cốm truyền thống của gia đình bắt đầu từ năm 1865. Sau khi cha ông qua đời năm 2022, ông tiếp nhận quyền quản lý và trở thành đời thứ 9 nối nghiệp gia đình.

Cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh bị dừng hoạt động vì vi phạm an toàn thực phẩm.

"Nghề này không chỉ là niềm tự hào của gia đình tôi mà còn là nguồn sống qua nhiều thế hệ. Chúng tôi không bao giờ đánh cược uy tín và sức khỏe khách hàng vì bất kỳ lý do nào", ông Anh khẳng định.

Ông cũng giải thích thêm, do nhà nằm trong khu phố cổ, diện tích nhỏ hẹp nên không gian bếp chưa đạt yêu cầu. Một số giấy tờ lâu năm đã bị thất lạc nên khi đoàn kiểm tra đến chưa thể xuất trình ngay.

Hiện, gia đình đã liên hệ với các nhà cung cấp nguyên liệu để xin lại chứng từ cần thiết và xuất trình với cơ quan chức năng, liên hệ với thợ để sửa lại phần bếp.

Nói về món bánh cốm truyền thống của gia đình, ông chủ này khẳng định toàn bộ nguyên liệu đều có nguồn gốc rõ ràng và được chọn lựa kỹ càng.

"Thời điểm kiểm tra có một số giấy tờ do quá lâu bị hỏng, thất lạc nên gia đình tôi đang tiến hành làm lại. Bao năm mọi người mua đều đến tận nơi. Suốt 6 năm qua chúng tôi vẫn giữ nguyên giá dù bên ngoài thị trường nhiều sản phẩm mang tên tương tự trôi nổi", ông Duy Anh nói.