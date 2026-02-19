Vụ bắt giám đốc Lê Văn Lưu và kế toán Vũ Thùy Dương: Hé lộ nhiều tình tiết đặc biệt

Ngày 18/2, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ban lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong cùng Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, những góc khuất trong hoạt động kinh doanh xe điện tại đây đã đồng loạt bị phơi bày.

Theo đơn thư phản ánh từ các hộ kinh doanh gửi đến cơ quan chức năng, cho biết quyền lợi của họ đã bị xâm phạm nghiêm trọng trong thời gian dài dưới mô hình quản lý của hai doanh nghiệp này.

Cụ thể, dù xe điện là tài sản hợp pháp do người dân tự bỏ vốn đầu tư (thường gọi là xe xã hội hóa), nhưng để được tham gia hoạt động chở khách tại khu du lịch Sầm Sơn, các chủ xe buộc phải hoạt động dưới danh nghĩa của doanh nghiệp. Để có được "tấm vé" này, hằng năm mỗi chủ phương tiện phải nộp về đơn vị điều hành khoản tiền từ 7 đến 10 triệu đồng/xe.

Đối tượng Lê Văn Lưu (Giám đốc) và Vũ Thùy Dương (Kế toán) Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong - Ảnh: CA Thanh Hoá

Nhiều người dân bức xúc khẳng định đây là khoản thu mang tính áp đặt. Nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính này, họ sẽ không được công ty bố trí hoạt động, bất kể phương tiện và người lái đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn và pháp lý theo quy định nhà nước. Việc thu tiền mang tính bắt buộc này đã đẩy gánh nặng chi phí lên vai người lao động, buộc họ phải tìm mọi cách bù lỗ.

Ngoài khoản thu cứng nói trên, người dân còn tố cáo việc phát sinh nhiều khoản thu nội bộ hoặc phí dịch vụ mơ hồ, không được giải thích rõ ràng về căn cứ pháp lý cũng như mục đích sử dụng.

Bên cạnh các sai phạm về tài chính đối với người lao động, công tác quản lý của hai doanh nghiệp này cũng bộc lộ nhiều lỗ hổng nghiêm trọng. Theo phản ánh, sau khi thu tiền của các chủ xe, các doanh nghiệp gần như buông lỏng hoàn toàn khâu giám sát vận hành, đặc biệt là vào các mùa cao điểm du lịch (từ tháng 5 đến tháng 8).

Với tổng số lượng lên tới gần 400 phương tiện (Công ty Hưng Phong 256 xe, Công ty Chiến Thắng 130 xe), nhưng do không bố trí đầy đủ lực lượng điều phối, tình trạng hoạt động của xe điện trở nên bát nháo. Việc tham gia giao thông chủ yếu dựa trên nghĩa vụ nộp tiền chứ không dựa trên quy chế hoạt động chặt chẽ, dẫn đến hệ quả là các tài xế mạnh ai nấy chạy.

Tại nhiều khu vực và thời điểm, tình trạng xe điện tranh giành khách, chèo kéo, ép giá, chạy sai lộ trình và thu tiền cao hơn quy định diễn ra phổ biến. Đây được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây mất trật tự an toàn giao thông và tạo ra những hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng - Ảnh: CA Thanh Hoá

Thủ đoạn trốn thuế tinh vi của các "ông trùm" xe điện

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của những người đứng đầu hai doanh nghiệp này.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, cơ quan điều tra xác định trong hai năm 2023 và 2024, Giám đốc Lê Văn Lưu đã chỉ đạo kế toán Vũ Thùy Dương thực hiện các thủ thuật tài chính nhằm qua mặt cơ quan thuế. Cụ thể, các đối tượng đã hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn để giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tổng số tiền trốn thuế được xác định lên tới hơn 786 triệu đồng. Ngày 9/2/2026, cả hai đối tượng này đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền (dấu X đỏ) kế toán Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng - Ảnh: CA Thanh Hoá

Tương tự, tại Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, Giám đốc Nguyễn Văn Chiến cùng kế toán Nguyễn Thị Huyền cũng bị khởi tố về tội "Trốn thuế" vào ngày 12/2/2026. Cơ quan điều tra làm rõ doanh nghiệp này đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 162 triệu đồng trong cùng giai đoạn 2023-2024.

Việc khởi tố vụ án và các bị can được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi "chặt chém", thu phí trái quy định mà người dân đang tố cáo, nhằm xử lý triệt để các sai phạm tồn tại nhiều năm qua tại "thủ phủ" du lịch này.