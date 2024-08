Vụ bắt tỷ phú giữ "bí mật" của gần 1 tỷ người: Điện Kremlin lên tiếng, TT Pháp "có động thái bất thường"

Theo hãng tin TASS, vào ngày 26/8, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Nga chưa nắm rõ về cáo buộc cụ thể nào đối với tỷ phú Pavel Durov, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram, đang bị tạm giam giữ ở Pháp. Đồng thời, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng, Tổng thống Vladimir Putin không hề có cuộc gặp nào với CEO Telegram Pavel Durov trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga khi tới Azerbaijan vào tuần trước.

Hiện tại, chính quyền Pháp vẫn chưa nêu chi tiết về những cáo buộc mà nhà sáng lập Telegram phải đối mặt. Trong khi đó, sau khi tỷ phú Pavel Durov bị bắt giữ tại Pháp, đại diện Telegram đã nhanh chóng phủ nhận mọi hành vi sai trái của nhà sáng lập kiêm CEO, đồng thời nhấn mạnh rằng thật vô lý khi tuyên bố một nền tảng hoặc chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng nền tảng đó.

Tỷ phú Pavel Durov được mệnh danh là "Mark Zuckerberg của Nga". Ảnh: Getty Images

Trước đó, theo đài truyền hình TF1 của Pháp, tỷ phú Pavel Durov (SN 1984) bị chặn lại ở sân bay Le Bourget (Paris) và bị tạm giam vào ngày 24/8, sau khi bước ra khỏi máy bay tư nhân. Ngày 25/8, thẩm phán điều tra đã tiến hành gia hạn về thời gian giam giữ vị tỷ phú này từ 24 giờ lên 96 giờ.

Như vậy, trước khi hết thời gian giam giữ vào tối 28/8, thẩm phán phải đưa ra quyết định về việc truy tố Pavel Durov hoặc thả tự do cho vị doanh nhân này. Thực tế lệnh bắt giữ tỷ phú Pavel Durov được ban hành bởi OFMIN. Đây là một cơ quan của Pháp có nhiệm vụ chặn tình trạng bạo lực với trẻ vị thành niên.

Ông Jean-Michel Bernigaud, Tổng thư ký OFMON viết trên LinkedIn vào tối 26/8 rằng, điểm mấu chốt của việc bắt giữ Pavel Durov là do sự thiếu kiểm duyệt và hợp tác từ Telegram, nhất là trong cuộc chiến chống lại tội phạm lạm dụng trẻ em.

Nhà sáng lập Telegram có thể phải đối mặt với 12 cáo buộc hình sự ở Pháp

Nhà sáng lập Telegram tại một hội nghị công nghệ ở Tây Ban Nha năm 2016. Ảnh: Reuters

Đến ngày 27/8, bà Laure Beccuau, Công tố viên ở Paris của Pháp, thông báo rằng nhà sáng lập kiêm CEO Telegram Pavel Durov bị bắt để tiến hành điều tra về 12 cáo buộc hình sự. Trong đó, các cáo buộc có thể đưa ra như quản lý web rửa tiền, đồng lõa trong việc phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em, gian lận có tổ chức, rửa tiền…

Vị công tố viên này cho biết, vụ bắt giữ tỷ phú Pavel Durov diễn ra trong khuôn khổ của một cuộc điều tra tư pháp bắt đầu từ 8/7, sau cuộc điều tra do đơn vị chống tội phạm mạng thuộc Văn phòng Công tố Paris khởi xướng.

Trên thực tế, tại nước Pháp, những vụ án hình sự phức tạp được các thẩm phán đặc biệt (với quyền điều tra rộng rãi) xử lý. Những người này có thể đưa ra cáo buộc với bị cáo khi tin rằng có bằng chứng để bảo đảm điều đó. Tuy nhiên, các thẩm phán sau đó cũng có thể hủy bỏ các cáo buộc nếu như họ kết luận rằng không đủ bằng chứng để tiến hành xét xử. Theo đó, những vụ án này có thể sẽ mất nhiều năm để xử lý.

Ngày 26/8 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phủ nhận việc bắt giữ CEO Telegram mang động cơ chính trị, đồng thời nhấn mạnh việc đưa ra phán quyết về vụ án còn tùy thuộc vào các thẩm phán điều tra. Đây được coi là một động thái bất thường của ông Emmanuel Macron, bởi vì các lãnh đạo Pháp thường tránh bình luận về giai đoạn đầu của một cuộc điều tra hình sự.

Hãng tin TASS cũng cho biết, Đại sứ quán Nga ở Pháp hiện đang thực hiện các bước cần thiết nhằm bảo vệ quyền của tỷ phú Pavel Durov, cũng như tìm cách tiếp cận lãnh sự với ông. Tuy nhiên, cho đến nay, phía Pháp vẫn tránh tham gia vào vấn đề này.

Tỷ phú Pavel Durov (SN 1984) sinh ra ở Saint Petersburg và được mệnh danh là "Mark Zuckerberg của Nga". Theo Telegram và truyền thông Nga, Pavel Durov có quốc tịch Nga, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), St Kitts và Nevis (quốc gia vùng Caribe). Theo Forbes ước tính, nhà sáng lập kiêm CEO của Telegram hiện đang sở hữu khối tài sản 15,5 tỷ USD.

Telegram do Pavel Durov sáng lập hiện có hơn 900 triệu người dùng. Ứng dụng này nổi tiếng về mã hóa đầu cuối, khi chỉ những người liên lạc với nhau có thể đọc được tin nhắn, đồng thời cam kết bảo vệ về quyền riêng tư của người dùng. Chính tính năng bảo mật này khiến Telegram được nhiều người dùng yêu thích, cũng như hấp dẫn với các tổ chức tội phạm, các nhóm cực đoan.



Tỷ phú Elon Musk lên án về vụ bắt giữ CEO Telegram Pavel Durov. Ảnh: Barlamantoday.

Ngay sau khi CEO Telegram Pavel Durov bị bắt giữ tại Pháp, tin tức này đã gây chấn động giới công nghệ và khiến nhiều "ông lớn" lên án. Trong đó, Elon Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, đã lên tiếng về vụ bắt giữ là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tỷ phú Elon Musk còn thêm hashtag "FreePavel" (trả tự do cho Pavel) khi ông chia sẻ video quay cảnh Durov ca ngợi mình và quan điểm ủng hộ về tự do ngôn luận của ông trong một cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson vào hồi đầu năm nay.

Bài tham khảo nguồn: RT, Reuters, AFP, Politico, Business Insider