Vụ biệt thự trái phép ở Bình Thuận: Chủ tịch huyện cho phép "tác động sớm dự án" là chưa đúng

Ngày 15-1, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận có thông tin phản hồi Báo Người Lao Động liên quan đến việc xử lí căn biệt thự xây dựng trái phép tại huyện Tánh Linh.

Theo Sở Xây dựng Bình Thuận, chủ căn biệt thự là ông Cao Thanh Sang (trú xã Gia An, huyện Tánh Linh) có xin chuyển đổi mục đích sử dụng công trình thành Dự án đầu tư Khu dịch vụ trưng bày sản phẩm truyền thống gạch gốm, gửi nhiều đơn vị khác nhau.

Sở Xây dựng Bình Thuận cho rằng vị trí đăng ký đầu tư dự án Khu dịch vụ trưng bày sản phẩm truyền thống gạch gốm của làng nghề gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh thuộc khu vực nông thôn (không thuộc quy hoạch đô thị). Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của UBND huyện Tánh Linh về định hướng phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo vị trí dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng xã Gia An.

Căn biệt thự của ông Cao Thanh Sang

Trong khi đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời dự án không đủ điều kiện để thực hiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, do vị trí đầu tư dự án không phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận thì cho biết theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Tánh Linh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 30-01-2023 thì vị trí khu đất Công ty TNHH MTV Cao An xin đăng ký đầu tư được quy hoạch vào mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Do đó, vị trí dự án xin đăng ký đầu tư không phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, tháng 6-2020, Công ty TNHH Cao An có đơn xin tác động sớm dự án nhà máy sản xuất gạch (khi chưa hoàn thiện giấy phép trên nền căn biệt thự hiện nay của ông Sang) và được Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh lúc đó là ông Nguyễn Đình Lâm bút phê đồng ý. Phóng viên Báo Người Lao Động đặt vấn đề về việc lãnh đạo huyện thống nhất cho xây dựng trước (khi chưa đủ giấy phép) các hạng mục tại căn biệt thự của ông Sang như trên có đúng quy định pháp luật hay không?

Nội dung này, Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết tháng 6-2009, UBND huyện Tánh Linh ban hành Kế hoạch số 15/KHUBND về việc chuyển đổi lò gạch thủ công sang lò Hoffman trên địa bàn huyện. Theo đó, khu vực quy hoạch di dời lò gạch thủ công chuyển sang lò Hoffman, Tuynel tại Thôn 1, xã Gia An được UBND huyện quy hoạch cho di chuyển ra 59 cơ sở trên địa bàn xã Gia An. Đến nay, có 11 cơ sở đã chuyển đổi sang lò Hoffman đang hoạt động sản xuất tại khu vực này.

Các sở, ngành ở Bình Thuận chưa đồng ý cho chuyển công năng căn biệt thự

Tháng 6-2020, bà Võ Ngọc Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao An, có làm đơn xin tác động sớm dự án nhà máy sản xuất gạch của Công ty TNHH MTV Cao An. Theo nội dung đơn thể hiện: "Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cao An đã được UBND huyện thống nhất vị trí xin đầu tư nhà máy gạch sản xuất tại Thôn 1, xã Gia An tại Công văn số 1061/UBND-SX ngày 19-6-2019; công ty đang lập hồ sơ thủ tục cần thiết tiếp theo để thực hiện dự án như trình UBND tỉnh xem xét cấp chủ trương đầu tư, thuê đất, xin giấy phép xây dựng theo đúng quy định mới thực hiện dự án.

Trong khi chờ hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án theo đúng quy định, nhằm tạo điều kiện cho công ty sớm hoàn thành đưa dự án vào hoạt động kịp tiến độ, Công ty TNHH MTV Cao An trình UBND huyện xem xét cho phép tác động sớm dự án nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại thôn 1, xã Gia An.

Chủ tịch UBND huyện thời điểm đó (ông Nguyễn Đình Lâm) bút phê "thống nhất cho phép xây dựng một số hạng mục phục vụ dự án trong khi đang làm hồ sơ đầu tư; giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng UBND xã Gia An kiểm tra, giám sát".

"Căn cứ theo Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020) về điều kiện khởi công xây dựng công trình, Sở Xây dựng nhận thấy việc Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh thống nhất cho phép xây dựng một số hạng mục phục vụ dự án theo đề nghị Công ty TNHH MTV Cao An là chưa đúng theo quy định" – Sở Xây dựng Bình Thuận trả lời.

Liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị đối với công trình trên, theo kết quả đánh giá kiểm điểm cuối năm 2024, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia An đã nghiêm túc nhận khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý nhà nước tại địa phương khi để xảy ra trường hợp xây dựng công trình vi phạm của ông Cao Thanh Sang.

Ngày 26-12, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn chỉ đạo về việc xử lí căn biệt thự xây dựng trái phép của ông Cao Thanh Sang tại thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thông báo đến ông Sang phải hoàn tất thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đến ngày 15-1-2025.

Tuy nhiên đến nay, việc tháo dỡ công trình vẫn chưa hoàn tất.