Vụ cào xước ô tô Mercedes: Bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng 600 triệu đồng

"Tôi thấy yêu cầu bồi thường quá lớn, gia đình lại khó khăn"

Chiều 23/7, Tòa án nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Thị Bích Vân (ở phường Đại Mỗ) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Làm thủ tục khai mạc phiên tòa, bị cáo Vân khai trình độ học hết lớp 10/10, đã nghỉ hưu nhưng không nói rõ nghề nghiệp trước đây. Bà xuất trình một USB chứa bằng chứng ghi lại nội dung bị hại Đỗ Bích N. đề nghị chuyển số tiền 200 triệu đồng đòi bồi thường thiệt hại do bà gây ra.

Bị hại Đỗ Bích N. và phương tiện bị hủy hoại.

Sau khi Kiểm Sát viên công bố cáo trạng, bị cáo Vân lên bục khai báo bày tỏ ăn năn, đã nhận thức được hành vi phạm tội.

Bà khai, khoảng 20h ngày 18/1/2026, ra mở cổng cho con gái đi về thì thấy xe ô tô đỗ chắn cửa. Do khe hẹp, không luồn được xe máy nên bà bức xúc, cầm chìa khóa gạch vào xe.

Bà Vân nhớ rõ, các vết gạch ở khu vực bình xăng, gần biển số, dùng tay bẻ gương chiếu hậu từ trong ra ngoài và phản bác chuyện bị hại quy kết làm xước mặt gương, ốp gương, ba đờ sốc.

Theo bị cáo, khi thực hiện hành vi trời đã tối không thể quan sát các vết xước nghiêm trọng hay không, cũng không ai chứng kiến. Vài hôm sau, bà cùng gia đình liên hệ với bị hại N. gửi lời xin lỗi. Tại quán cà phê, hai bên không tìm được "tiếng nói chung" vì bị hại yêu mua lại xe hoặc bồi thường hơn 200 triệu đồng.

“Thấy yêu cầu bồi thường quá lớn, gia đình tôi khó khăn thôi đành chịu đền bù theo pháp luật quy định”, bà Vân nói.

Đề nghị bồi thường cả tổn thất tinh thần, vật chất, chi phí thuê luật sư

Trong khi, bị hại Đỗ Bích N. cho rằng lời khai của bị cáo Vân hôm nay có nội dung không trùng khớp với giai đoạn điều tra.

Bà N. cho biết, vị trí bà đỗ xe theo chỉ dẫn của nhân viên quán lẩu. Đoạn đường không có biển cấm, xung quanh tắt điện, trước cửa căn nhà dừng xe không bật đèn chiếu sáng, không có dấu hiệu hoạt động.

Sau khi ăn xong quay lại lấy xe, bà N. thấy gương bị lật, kính trước có miếng giấy dán, kiểm tra xung quanh thấy một số vết xước. Đưa con trai về nhà nghỉ ngơi, bà quay lại quán lẩu nói chuyện và được nhân viên đưa đến cơ quan công an.

“Kết quả điều tra thiệt hại là hơn 6,8 triệu đồng, cá nhân chị kết luận thiệt hại bao nhiêu?”, Chủ tọa hỏi. Bà N. trình bày đã đưa xe ra hãng, được họ thông báo tổng chi phí sửa chữa hơn 115 triệu đồng.

“Tôi yêu cầu bị cáo sẽ thực hiện bồi thường theo đúng báo giá của hãng”, bà Đỗ Bích N. quả quyết.

Bị cáo Mai Thị Bích Vân.

Bên cạnh khoản tiền sửa chữa do hãng thông báo, bị hại cũng yêu cầu bị cáo khắc phục thêm tổn thất tinh thần.

Theo trình bày của bị hại, sau sự việc tài khoản Facebook của bà bị đối tượng xấu chiếm đoạt. Đây là tài khoản phục vụ nhu cầu buôn bán, nay bị hack gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Cũng theo bà N. chiếc Mercedes do mình sở hữu có hợp đồng đặt cọc thuê mỗi tháng 35 triệu đồng với một người nhưng khi sự việc xảy ra đã hủy hợp đồng, họ yêu cầu trả lại tiền. Nay xe trở thành tang vật vụ án, suốt 7 tháng qua không cho thuê được bà đề nghị bồi thường thêm số tiền 35 triệu đồng nhân lên với 7 tháng cùng với phí thuê luật sư 100 triệu; phí thuê taxi đi lại hơn 5 triệu đồng… Tổng số tiền bồi thường toàn vụ án bà đề nghị là hơn 600 triệu.

Sau khi bị hại Đỗ Bích N. trình bày quan điểm về thiệt hại, Hội đồng xét xử hỏi nguồn gốc và các giao dịch liên quan chiếc xe.

Bà N cho biết, chiếc xe Mercedes đời 2022 được bà mua lại từ chủ đầu năm 2025. Xe đang thế chấp tại ngân hàng VPBank để đảm bảo khoản vay 800 triệu đồng, có mua bảo hiểm MIC.

Viện Kiểm sát cho hay, lời khai bị hại thể hiện xe đang thế chấp và có bảo hiểm chưa được khai báo tại giai đoạn điều tra. Thấy đây là tình tiết phát sinh mới, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung và được chấp nhận.