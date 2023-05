Vụ "chuyến bay giải cứu": 18 bị can bị truy tố với khung hình phạt từ 20 năm trở lên

Báo cáo của Đoàn giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cho biết, đã có nhiều cán bộ ở trung ương và địa phương bị xử lý hình sự liên quan vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước cách ly tại cơ sở dân sự, tự nguyện trả phí trong thời gian dịch COVID-19. Báo cáo nhận định, đây là những sai phạm nghiêm trọng.

Một "chuyến bay giải cứu" đưa công dân về nước trong đợt dịch Covid-19.

Theo đó, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “đưa và nhận hối lộ”, khởi tố nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức có liên quan ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và một số địa phương.

Đến ngày 3/4/2023, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 54 bị can về 5 hành vi phạm tội gồm: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đã được Viện kiểm sát tối cao hoàn tất cáo trạng và chuyển cơ quan xét xử.

Báo cáo cũng nêu rõ, cơ quan chức năng chưa phát hiện vi phạm các quy định về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực trong vụ việc này.

Cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ "chuyến bay giải cứu" của VKSND tối cao ban hành ngày 19/4 nêu rõ, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và cả trong quá trình giải quyết vụ án, 25 cá nhân đã lợi dụng quyền hạn, chức vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, trong quá trình điều tra vụ án có 2 sĩ quan công an nhận hàng triệu USD để chạy án, lừa đảo.

Đáng chú ý, ở vụ án này, có tới 18 bị can bị VKSND Tối cao truy tố tội Nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Trong đó, riêng bị can Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2022 bị cáo buộc nhận hối lộ 253 lần, tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng./.