Vụ chuyến bay giải cứu: 25 cá nhân nhận hối lộ gần 165 tỉ đồng

Ngày 19-4, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Các bị can Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Hương Lan, Võ Hồng Nam, Trần Văn Tân và Chử Xuân Dũng (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Trong số đó, VKSND truy tố các bị can cùng về tội "Nhận hối lộ", gồm: Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực; Nguyễn Thanh Hải, cựu vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng, cựu phó cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh, cựu chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; Nguyễn Hồng Hà, cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản; Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ Việt Nam tại Angola; Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam... Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đề nghị truy tố 23 bị can về tội "Đưa hối lộ", 4 bị can về tội "Môi giới hối lộ", 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số Bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly.

Thực hiện chủ trương này, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9-2020 đến tháng 12-2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại 10.4 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ gần 227 tỉ đồng; 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74.4 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 24.5 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 21 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng; Đỗ Hoàng Tùng, cựu phó cục trưởng Cục Lãnh sự, nhận hơn 12 tỉ đồng; Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhận hơn 4 tỉ đồng; Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng Phòng tham mưu (Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) nhận hơn 27 tỉ đồng; Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhận hơn 2 tỉ đồng; Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận 5 tỉ đồng…