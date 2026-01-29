Vụ cô giáo sửa 126 điểm thi ở Thanh Hóa: Hiệu trưởng lên tiếng về thông tin có 33 giáo viên sửa điểm

Liên quan đến sự việc nữ giáo viên Trường THPT Tô Hiến Thành (Thanh Hóa) tự ý sửa 126 điểm kiểm tra học kỳ của nhiều học sinh trên hệ thống quản lý VNEDU gây xôn xao dư luận, sáng 29/1, trao đổi với báo Dân trí, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết nhà trường đang vào cuộc xử lý thông tin phản ánh về sự việc trên.

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng đã yêu cầu nhà trường xác minh sự việc.

Theo vị hiệu trưởng, ai sai sót sẽ phải chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Nhà trường đang xử lý nội bộ, yêu cầu các giáo viên kiểm tra, viết tường trình, hậu kiểm lại tất cả các khâu để có biện pháp xử lý phù hợp.

Về thông tin cho rằng có 33 giáo viên mắc sai sót ghi nhầm điểm, ông Quyền cho hay đó chỉ là nội dung trong đơn thư phản ánh. Đến thời điểm sáng 29/1, nhà trường vẫn chưa có thống kê cụ thể về số lượng giáo viên liên quan cũng như số điểm bị nhầm.

Nhà trường sẽ xem xét mức độ sai sót để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi có kết quả thống kê.

Trước đó, một giáo viên của Trường THPT Tô Hiến Thành đã có phản ánh về việc có giáo viên của trường này tự ý sửa điểm của học sinh.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, theo nội dung đơn thư phản ánh, trong học kỳ I năm học 2025 - 2026, giáo viên Đ.T.H. (giáo viên tổ Ngữ Văn) của nhà trường đã tự ý sửa 126 điểm thi của học sinh khi nhập điểm lên hệ thống quản lý VNEDU.

Phần lớn số điểm bị sửa là nâng từ 1-3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu. Bên cạnh đó, có một số học sinh thì bị hạ điểm.

Trên báo Người Lao Động, lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết việc sai lệch điểm số giữa công bố và nhập lên hệ thống điện tử VNEDU là có thật.

Cô giáo Đ.T.H. đã giải trình về sự việc và giải thích, việc sai lệch điểm là do trong quá trình nhập liệu, máy tính, đường truyền mạng chập chờn. Được biết, qua kiểm tra, rà soát, Trường THPT Tô Hiến Thành phát hiện việc nhập điểm sai sót xảy ra ở nhiều bộ môn khác nhau.