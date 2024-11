Vụ công ty GFDI lừa đảo: Tin mới từ Chi cục Thuế Buôn Ma Thuột

Ngày 20/11, Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk ) đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI ( Công ty GFDI ) tại địa bàn.

Theo đó, Công ty GFDI chi nhánh tại Đắk Lắk đăng ký hoạt động từ tháng 11/2022 tại số 48 đường Lý Tự Trọng, TP. Buôn Ma Thuột. Hằng năm, công ty này vẫn thực hiện kê khai nhưng thực tế chưa có hoạt động gì đáng kể và chưa phát sinh về thuế. Thời điểm ghi nhận, nơi đăng ký hoạt động của Công ty GFDI chi nhánh tại Đắk Lắk trong tình trạng đóng cửa, không có người.

Nơi đăng ký hoạt động của Công ty GFDI tại TP Buôn Ma Thuột.

Liên quan đến Công ty GFDI, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP. Đà Nẵng khởi tố hàng loạt lãnh đạo, nhân viên để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Quang Hoàng (tổng giám đốc), Trần Thị Mỹ Hạnh (trưởng phòng ngân quỹ), Nguyễn Đỗ Đạt (giám đốc tài chính), Tô Hồng Trà (giám đốc chi nhánh sở giao dịch) và Trần Thị Kiều Trang (phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch).

Sau khi loạt lãnh đạo, nhân viên Công ty GFDI bị khởi tố, nhiều khách hàng đầu tư vào công ty này đã “đứng ngồi không yên”. Tại Đắk Lắk, công an tỉnh này cho hay, đã nắm thông tin có một số người dân liên quan đến việc đầu tư vào Công ty GFDI. Tuy nhiên, Công an tỉnh Đắk Lắk chưa nhận được ủy thác của Công an TP. Đà Nẵng.