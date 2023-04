Vụ công ty luật đòi nợ thuê 1.000 tỷ: 'Gần 3 triệu bị hại, tài liệu cả xe container'

Video: Nhật Huy

Chiều 18/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý II 2023. Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt (tại tòa nhà T&T Dancesport, địa chỉ số 07, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) "núp bóng" công ty luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 415 đối tượng có liên quan, trong đó có 400 đối tượng trực tiếp là người đòi nợ thuê bằng cách khủng bố buộc các con nợ phải trả tiền vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Đến nay, công an xác định 415 đối tượng này đã đòi nợ hơn 1.000 tỷ đồng. Phía công an đang yêu cầu ngân hàng, công ty tài chính giao nộp toàn bộ số tiền mà người của Công ty Pháp Việt đã đòi được. Công an cũng đã cấm xuất cảnh đối với 415 đối tượng này. Qua xác minh có tới gần 3 triệu bị hại trên toàn quốc.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can, thu giữ nhiều tỷ đồng và phong tỏa rất nhiều tài sản của các đối tượng có liên quan.