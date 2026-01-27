Vụ cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành: Điều bất thường của nữ giúp việc 47 tuổi

Tối 26/1, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà Hoàng Thị N. 82 tuổi bị nữ giúp việc tên là Tr.T.B. (47 tuổi, quê Yên Ninh, Thanh Hóa) bạo hành ở Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam, anh C. (con trai cụ N.) kể khoảng 4 năm nay, do tai biến nên cụ N. yếu và gia đình thay phiên chăm sóc chu đáo nhưng hơn 2 tháng trước cụ nhập viện vì huyết áp cao. Tại viện, họ được giới thiệu thuê bà Tr.T.B. hỗ trợ với lương 11 triệu đồng/tháng, có lương tháng thứ 13 và nghỉ Tết 10 ngày, song hai bên không ký hợp đồng bằng văn bản.

Sau xuất viện (20/11/2025), cụ N. về nhà sống cùng giúp việc tại tầng 1. Trên tầng 3 có 1 người cháu và cụ ông.

Lý giải về chuyện phát hiện sự việc chậm, anh C, cho hay, người cháu thường xuyên đi học, còn cụ ông cũng tuổi cao, đi lại hạn chế nên cũng ít khi xuống tầng 1. Chính sự tách biệt không gian sinh hoạt này khiến gia đình không phát hiện sự việc kịp thời.

Hình cảnh trong camera ghi lại cảnh cụ bà bị ấn đầu

Gia đình có lắp 2 camera, 1 chiếc trong phòng khách, 1 chiếc tại phòng ngủ nhưng không thể thường xuyên vào xem. Thời gian đầu, gia đình có vào xem nhưng không phát hiện điều gì bất thường nên khá yên tâm và không còn vào xem nhiều nữa.

Ngoài ra, thông tin trên Vietnamnet cho hay, trước mặt gia đình, bà B. luôn tỏ quan tâm, gửi ảnh cụ ăn uống vui vẻ.

Ngày 10-11/1, khi qua thăm mẹ, anh C. phát hiện mắt, trán, đầu cụ bầm tím, tai tụ máu. Khi hỏi người giúp việc thì bà B. giải thích cụ bị ngã. Nghi ngờ lời giải thích của nữ giúp việc, anh C. đã mở camera để kiểm tra. Khi xem lại camera 7 ngày, gia đình sốc nặng khi thấy nhiều cảnh nữ giúp việc tát mặt, dúi đầu, bẻ cổ, xốc nách, dẫm chân cụ N. kèm quát tháo.

Một điều bất thường mà anh C. nhớ lại là vài lần sang thăm mẹ đều thấy camera phòng khách quay vào góc tường nên chủ động chỉnh lại. Đặc biệt, một số đoạn ghi hình có âm thanh nhạc mở lớn trong phòng để át đi tiếng kêu la của cụ bà 82 tuổi.

“Trước đây, mọi yêu cầu của bà ấy trong quá trình chăm sóc mẹ, gia đình tôi đều cố gắng đáp ứng. Chúng tôi thực sự không thể ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, báo SK&ĐS dẫn lời anh C. nói.

Cụ bà liên tục kêu đau, hoảng loạn khi nhắc tên người giúp việc

Còn chị D. (con gái cụ N) cho biết, buổi tối khi xem đoạn clip em trai mình là anh C. gửi vào nhóm gia đình khiến chị sốc, khủng hoảng. Mặc dù vô cùng bức xúc với hành động của nữ giúp việc nhưng mọi người cố giữ bình tĩnh để xem lại toàn bộ clip một cách kỹ càng để thu nhập bằng chứng mang ra cơ quan công an trình báo.

Theo chị D. chia sẻ trên báo SK&ĐS, vết thương trên trán của cụ N. được xác định là do nữ giúp việc dùng lược đánh vào đầu. Gia đình còn tố cáo bà B. từng cầm dao đe dọa cụ N., đồng thời tự ý cho cụ uống thuốc tan máu với mục đích làm mờ các vết bầm, trong khi nạn nhân có nhiều bệnh nền, nguy cơ tai biến cao.

“Sau ngày hôm đó, chúng tôi đưa mẹ sang sống với gia đình anh trai cả. Các con cháu túc trực ngày đêm bên mẹ. Mẹ tôi liên tục kêu đau. Trước đây mẹ tôi có nguyện vọng thuê giúp việc để con cháu có thể an tâm làm việc nhưng bây giờ mẹ tôi đã quá sợ hãi”, Vietnamnet dẫn lời chị D. chia sẻ.

Tay cụ bà bị thâm tím nghi bị bạo hành - Ảnh: SKĐS

Gia đình cho hay, sức khỏe và tinh thần của cụ N. suy giảm rõ rệt sau thời gian bị bạo hành. Mỗi khi nghe nhắc đến tên người giúp việc, cụ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Quá trình làm việc, cụ N. cho biết bị bà B. đe doạ nên không dám kể cho con cháu nghe.

Trước đó, vào ngày 12/01/2026, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C về việc mẹ anh là bà N bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà tại ở ngõ 190 Lò Đúc. Ngày 10/01/2026, anh có qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Cụ thể, dữ liệu camera cho thấy bà cụ phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt, song người giúp việc liên tục quát mắng, yêu cầu cụ bà "ngồi thẳng lên". Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu thì nữ giúp việc tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh dã man.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.