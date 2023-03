Vụ dàn người đẹp ngồi xe Jeep cắm cờ nước ngoài, tài xế mặc rằn ri: Tạm giữ 6 chiếc xe

Ngày 15-3, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ 6 chiếc xe Jeep xuất hiện trong một hoạt động tại Lễ hội áo dài Hoa cúc biển, tổ chức ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An chiều 11-3 vừa qua.

Các xe Jeep chở các người đẹp gây xôn xao dư luận

Theo tìm hiểu, trong số 6 xe Jeep đang bị cơ quan công an tạm giữ có 2 xe mang BKS 37A. Trong đó, một chiếc do ông T.P.H. (SN 1964, trú TP Vinh) điều khiển và một chiếc do chủ xe N.K.Đ. (SN 1972, trú TP Vinh) điều khiển.



Các xe còn lại là xe BKS 60N do ông T.V.P. (SN 1963, trú TP Vinh) điều khiển, xe 52M-91.xx do ông T.V.Y. (SN 1962, trú TP Vinh) điều khiển, xe 35A do bà B. (SN 1979, trú thị xã Cửa Lò) điều khiển, nhưng người phụ nữ này chưa xuất trình được giấy tờ xe. Xe còn lại có BKS 82K-13.xx do ông T.Đ.N. (SN 1981, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) điều khiển, có vi phạm gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy đăng ký xe.

Cơ quan chức năng xác định các phương tiện đã vi phạm các lỗi: Chở quá số người quy định, xe hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông, không đầy đủ các giấy tờ liên quan… Vì vậy, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển, chủ phương tiện vi phạm, đồng thời lập biên bản, ra quyết định tạm giữ 6 ôtô.

Hiện, Phòng CSGT đang tiến hành phối hợp với đơn vị kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra, giám định số khung, số máy của các phương tiện nói trên để xác định rõ nguồn gốc của phương tiện để xử lý theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 12-3, một số tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh về một đoàn xe "lạ" được cho là "hộ tống" dàn thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp dạo phố.

Nhiều người đẹp ngồi trên xe Jeep đi trên các tuyến phố.

Các hình ảnh đăng tải cảnh nhiều người đẹp mặc quần đen, áo phông trắng đứng trên xe Jeep có treo cờ nước ngoài, bên cạnh các xe Jeep nói trên có dàn môtô "khủng" hộ tống. Điều khiển xe Jeep là những người đàn ông mặc trang phục rằn ri.



Một người đàn ông mặc trang phục rằn ri chụp ảnh các người đẹp.

Khi hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng những hình ảnh này là không phù hợp vì đây là hoạt động của cuộc thi Lễ hội áo dài Hoa cúc biển, diễn ra tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.



Được biết, để khởi động năm du lịch 2023, thị xã Cửa Lò đã lên kế hoạch tổ chức Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển năm 2023. Mục đích của Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Cửa, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua tà áo dài truyền thống. Sau 2 tháng phát động, Lễ hội thu hút được 408 thí sinh tham gia.

Liên quan đến sự việc trên trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài mong muốn.