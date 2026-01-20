Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương: Đã tìm thấy cả 2, chủ nhân lên tiếng

20-01-2026 - 18:45 PM | Sống

Đội tìm kiếm đã sử dụng thiết bị và camera chuyên dụng để dò tìm vị trí, sau đó 2 thợ lặn chuyên nghiệp lặn xuống vớt vàng.

Liên quan đến sự việc người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương (phường Thuận Hóa, TP. Huế), đến trưa ngày 20/1, cả 2 cây vàng đã được đội tìm kiếm tìm thấy, trao trả cho chủ nhân.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, chủ nhân của 2 cây vàng nói trên là một phụ nữ người Huế chứ không phải du khách như thông tin ban đầu. Người này cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 19/1, chị cùng ông xã ra cầu đi bộ gỗ Lim để đi dạo thì không may đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương. 2 cây vàng là vàng miếng Thụy Sĩ có giá trị hơn 300 triệu đồng.

2 thợ lặn trao lại tài sản cho chủ nhân. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước đó vào tối 19/1, khi nhận tin báo có người đánh rơi vàng xuống sông, các thành viên Đội SOS 75 - Đội 0 đồng Huế đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân tìm tài sản. Khuya ngày 20/1, một cây vàng đã được tìm thấy.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, đến sáng 20/1, Đội SOS 75 sử dụng các thiết bị và camera chuyên dụng để dò tìm vị trí. Sau đó, thợ lặn chuyên nghiệp lặn xuống để vớt vàng. Cây vàng còn lại được tìm thấy vào trưa cùng ngày.

2 cây vàng là vàng miếng Thụy Sĩ, trị giá khoảng 300 triệu đồng. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Trước đó, đội đã tìm được 1 cây vàng vào khoảng 0 giờ ngày 20/1. (Ảnh: Người Lao Động)

Anh Dương (một thợ lặn tham gia tìm vàng) chia sẻ, việc tìm kiếm khá khó khăn vì dưới khu vực tìm kiếm khá sâu, có nhiều bùn. 2 thợ lặn đã phải căng mắt, vừa lặn vừa gạt bùn tìm vàng. Đội nhiều lần phát hiện ánh sáng nghi là vàng nhưng vớt lên chỉ là cái thìa hay vỏ lon nước ngọt.

Sau thời gian nỗ lực, đội đã tìm thấy vàng. Việc tìm kiếm là hoàn toàn miễn phí.

Người dân đánh rơi 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu xuống sông Hương: Thợ lặn đã tìm thấy điều bất ngờ!

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

