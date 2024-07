Vụ đầu độc xyanua chấn động: 7 người tử vong, động cơ của hung thủ gây phẫn nộ!

Vụ án "người đàn bà độc ác nhất Đài Loan" gây rúng động dư luận không chỉ vì thủ đoạn tinh vi mà còn vì động cơ gây án "đặc biệt". Dù đã nhiều năm qua đi nhưng vẫn khiến nhiều người rùng mình mỗi khi nhắc tới.

Kỳ án: Người đàn bà "độc ác" nhất Đài Loan

Tháng 9/1986, bầu không khí yên bình vốn có của người dân sống tại thị trấn ven biển Phương Liêu, huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) đột nhiên bị phá vỡ bởi hàng loạt vụ trẻ em lên cơn co giật rồi đột tử ngay sau đó.

Nhiều lời đồn đoán bắt đầu lan truyền khắp thị trấn về một căn bệnh lạ đang lây lan âm thầm. Người dân trong thị trấn ngày ngày sống trong sợ hãi thậm chí không dám dùng nước sinh hoạt vì cho rằng nguyên nhân lây lan đến từ việc nguồn nước bị ô nhiễm.

Vào lúc cơ quan chức năng gấp rút tiến hành điều tra thì lại thêm một bé gái 12 tuổi đang theo học tại trường trung học cơ sở Phương Liêu đột tử sau khi lên cơn co giật vào ngày 26/9.

Chưa kịp xử lý vụ việc cô bé 12 tuổi tử vong thì ngay hôm sau, vụ việc tương tự xảy ra với hai chị em họ Lâm, được biết hai đứa trẻ đang học tiểu học Phương Liêu.

Một trong hai đứa trẻ may mắn được đưa đi cấp cứu nên đã giữ được tính mạng. Cậu bé Lâm Vũ Kỳ kể lại, hôm đó là thứ bảy, hai chị em chỉ học nửa ngày. Vào lúc trưa sau khi tan học, Lâm Vũ Kỳ cùng chị gái là Lâm Bái Vân đang trên đường về nhà thì gặp một người phụ nữ đội mũ đỏ. Người này đưa cho chị em 2 viên kẹo và nói rằng đây là thuốc do trung tâm y tế cấp. Khi thấy hai đứa trẻ chần chừ, người này nói tiếp: "Thuốc này do mẹ của hai đứa nhờ dì mang tới, ngậm hết mới không bị ốm bệnh như các bạn".

Ảnh minh hoạ

Vì từng gặp người phụ nữ tặng quà bánh và kẹo cho các bạn học sinh khác trước đây nên hai đứa trẻ không mảy may nghi ngờ đã ngậm 2 viên kẹo vừa được cho. Lâm Vũ Kỳ vì thấy kẹo có vị đắng nên đã lén nhổ ra ngay sau đó.

Sau khi cậu bé lén vứt viên kẹo xuống cống thì phát hiện chị gái đã ngã gục dưới đất. Cậu bé định chạy đi cầu cứu người lớn thì cũng thấy choáng váng khó thở và bất tỉnh ngay sau đó.

Một người hàng xóm vô tình phát hiện ra và đưa hai đứa trẻ đi cấp cứu. Sau cùng Lâm Vũ Kỳ may mắn sống sót còn người chị thì đã tử vong. Cũng chính nhờ có những lời khai "đắt giá" của Lâm Vũ Kỳ, cảnh sát mới khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Vụ án tưởng chừng bế tắc đã có một bước nhảy vọt.

Ác phụ đội lốt "người dì đội mũ đỏ" tốt bụng luôn được lũ trẻ yêu mến

Qua lời khai của Lâm Vũ Kỳ, nghi phạm được xác định là người phụ nữ họ Trần, 35 tuổi sống ở đường Đức Hưng. Vì chưa có bằng chứng cụ thể nên cảnh sát chưa dám "rút dây động rừng", thay vào đó bố trí người điều tra và kiểm soát nhất cử nhất động của người phụ nữ này.

Những người sống xung quanh cho biết, Trần Cao Liên Diệp là một người phụ nữ hiền lành, rất hay cho trẻ con trong khu phố bánh kẹo. Bình thường Trần rất được lòng những đứa trẻ trong khu phố.

Nghe chia sẻ từ người dân, cảnh sát có phần bán tín bán nghi, tuy nhiên kết quả điều tra nhanh chóng chỉ ra, những gia đình có trẻ đột tử đều nằm xung quanh hoặc gần nhà của họ Trần. Thậm chí cảnh sát phát hiện ra cháu họ của Trần cũng mới qua đời thời gian gần đây. Xâu chuỗi lại toàn bộ, cảnh sát quyết định kiểm tra nơi ở của họ Trần thì phát hiện ra hơn 200 viên kẹo khả nghi cùng nhiều loại đồ uống lạ.

Cảnh sát tìm thấy số chất độc xyanua có thể giết hơn 200 mạng người tại nhà của họ Trần. Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra thì phát hiện trong kẹo và đồ uống đều chứa chất độc xyanua. Qua thống kê, cảnh sát cho biết số lượng độc Xyanua thu được tại nhà họ Trần đủ để đầu độc hơn 200 đứa trẻ.

Khi bị cảnh sát bắt giữ, Trần Cao Liên Diệp bất ngờ lên cơn co giật, khó thở nên đã được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, họ Trần một mực kêu oan, quyết không nhận tội.

Tuy nhiên, phía cảnh sát sau khi thuyết phục được gia đình nạn nhân khám nghiệm tử thi đã thu được bằng chứng không thể chối cãi. Sau cùng họ Trần cũng cúi đầu nhận tội và khai toàn bộ quá trình ra tay độc ác của mình.

Động cơ gây án khiến dư luận phẫn nộ

Vụ án được làm sáng tỏ, họ Trần thừa nhận tội các của mình. Hoá ra, họ Trần bắt đầu gây án từ 24/10/1985 đến 26/09/1986, trong vòng chưa đầy 1 năm, người phụ nữ này đã nhúng kẹo vào xyanua và tiêm chất độc này vào đồ uống và đưa cho 9 đứa trẻ. Với vỏ bọc "người dì tốt bụng" hay cho trẻ em quà bánh nên không ai nghi ngờ họ Trần. Bởi vậy, 7 trong 9 đứa trẻ này đã lần lượt bị sát hại mà người thân không hề hay biết nguyên nhân. Thời gian đầu không ai nghi ngờ, nhưng vào tháng 9/1986 những vụ trẻ em đột tử xảy ra liên tiếp đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Chân dung Trần Cao Liên Diệp - Mệnh danh là người đàn bà "độc ác" nhất Đài Loan, kẻ sát hại 7 đứa trẻ bằng độc xyanua. Ảnh: Internet

Động cơ khiến ác phụ ra tay là vì ả đố kị với hạnh phúc của các gia đình xung quanh. Trần Cao Liên Diệp cho biết, ả muốn đầu độc hại chết các đứa trẻ khác để khiến cha mẹ chúng đau khổ giống mình.

Được biết, họ Trần có một cuộc hôn nhân tồi tệ với người chồng nghiện cờ bạc đỏ đen. Sau khi Trần bị bệnh phải cắt bỏ tử cung, Trần chịu sự khinh miệt và ghẻ lạnh của cả gia đình nhà chồng vì không thể sinh con. Sau khi tận mắt thấy chồng ngoại tình, Trần gần như tuyệt vọng.

Đúng lúc này Trần nhìn thấy một người dùng Xyanua đánh bắt cá, thấy đàn cá chết nổi dần lên mặt nước khiến Trần nảy sinh suy nghĩ vặn vẹo. Ả muốn tước đoạt đi hạnh phúc của những gia đình xung quanh. Từ đây, ả bắt đầu lên kế hoạch đầu độc những đứa trẻ.

Lời khai này của họ Trần khiến dư luận một phen rúng động. Vì thủ đoạn quá tàn ác, Trần Cao Liên Diệp được đặt biệt danh "người đàn bà độc ác" nhất Đài Loan.

Họ Trần bị khởi tố và kết án tử hình vào năm 1989. Vào ngày hành quyết, họ Trần không biểu lộ cảm xúc và vẫn cho rằng bản thân không có lỗi, tất cả là do gia đình chồng chèn ép mới gây ra kết cục này.

Vụ án đã khép lại nhiều năm nhưng đến giờ vẫn khiến nhiều người rùng mình khi nghĩ đến.

Bằng mắt thường có thể nhận biết đồ ăn có Xyanua hay không? Chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai cho biết: "Không thể nhận biết xyanua có trong đồ ăn thức uống bằng thị giác, khứu giác hay vị giác. Đây là chất kịch độc, nếu không may ngửi hoặc nuốt phải chất này đều có thể dẫn đến ngộ độc và tử vong ngay lập tức. Độc tính của xyanua rất cao, khi vào cơ thể xyanua tác động rất nhanh, thời gian thậm chí có thể tính bằng giây".