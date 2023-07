Vụ hàng rong ‘chém đẹp’ du khách: Quận Hoàn Kiếm vào cuộc xử lý

Hồ Hoàn Kiếm là di tích danh thắng đặc biệt cấp quốc gia, là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội. Để đảm bảo an ninh trật tự các ngày trong tuần và trong thời gian diễn ra không gian đi bộ, lực lượng an ninh trật tự thường xuyên duy trì 3 ca/ngày, đảm bảo 24/24h làm việc trên địa bàn, các phòng, ban và UBND các phường tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.