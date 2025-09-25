Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ "hố tử thần" sâu 50m giữa lòng Bangkok: Hơn 50.000 bao cát được dùng để lấp khe hở, hé lộ nguyên nhân ban đầu

25-09-2025 - 17:15 PM | Tài chính quốc tế

Sáng 24/9, tại trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng, khiến mặt đường trước Bệnh viện Vajira liên tiếp hai lần sập xuống, hình thành một hố tử thần sâu tới 50m, rộng 30m x 30m.

Hơn 50.000 bao cát để lấp khe hở

Đến rạng sáng 25/9 (lúc 2h47), tình hình lại tiếp tục diễn biến xấu khi khu vực trước trụ sở cảnh sát gần bệnh viện bất ngờ sụt lún, khiến cột cờ và toàn bộ nền bê tông xung quanh chìm xuống. Hiện trường cho thấy móng cọc của tòa nhà đã lộ ra, tạo ra mối nguy hiểm nghiêm trọng về an toàn kết cấu.

Theo Thai PBS và tờ Matichon, dù thời điểm xảy ra sự cố không có mưa, nhưng đường ống cấp thoát nước bị vỡ đã liên tục xả nước xuống hố, gia tăng nguy cơ sụt lún và lan rộng khu vực ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn cấp điều động hơn 50.000 bao cát để lấp các khe hở trong đường hầm, ngăn đất đá tiếp tục trôi xuống. Các thiết bị giám sát 24/24 cũng được lắp đặt để theo dõi tình trạng dịch chuyển của trụ sở cảnh sát, vốn đã bị khoét rỗng phần nền móng.

Trong khi đó, Bệnh viện Vajira tuy chưa bị ảnh hưởng đến tòa nhà chính nhưng lại rơi vào tình trạng mất nước và gián đoạn kết nối internet. Các công ty viễn thông Thái Lan đang khẩn trương kéo mới hệ thống cáp quang để khôi phục liên lạc, còn Công ty Cấp nước Bangkok đã triển khai giải pháp vây thép chắn đất, nhằm bảo vệ hạ tầng ngầm quanh khu vực bệnh viện.

Cơ quan Đường sắt Đô thị Thái Lan nhận trách nhiệm

Cơ quan Đường sắt Đô thị Thái Lan (MRTA) đã chính thức nhận trách nhiệm liên quan đến hố tử thần khổng lồ xuất hiện trước Bệnh viện Vajira. Khu vực xảy ra sự cố thuộc Gói thầu số 1, bao gồm thiết kế và xây dựng đường hầm cùng các nhà ga ngầm trên tuyến Tao Poon - Thư viện Quốc gia, dài 4,8 km, tổng giá trị 19,43 tỷ baht (khoảng 13,1 nghìn tỷ đồng).

Ngay sau sự cố, Thống đốc MRTA Gardphajon Udomdhammabhakdi đã trực tiếp đến hiện trường cùng các quan chức Bộ Giao thông để kiểm tra. MRTA đồng thời yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công tại khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan này cũng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị hạ tầng gồm: Cơ quan Cấp nước Đô thị, Cơ quan Điện lực Đô thị, các công ty viễn thông và lực lượng cảnh sát địa phương nhằm xử lý tình hình kịp thời.

Đêm 24/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Ông khẳng định chính phủ sẽ dốc toàn lực khắc phục sự cố và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Đồng thời, Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu có mưa lớn, nguy cơ sụt lún quy mô lớn hơn hoàn toàn có thể xảy ra, song nhấn mạnh các đội ứng phó đã chuẩn bị phương án phòng ngừa.

Nguồn: The Straits Times, Thai PBS, Matichon

Theo Phạm Trang

