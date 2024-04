Vụ kiện Sen Vàng: Triệu tập hoa hậu Lê Hoàng Phương và ông Chiêm Quốc Thái

TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) dự kiến ngày 25-4 xét xử vụ tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa nguyên đơn là Công ty CP Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An) với bị đơn là Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) 2023.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hồng Thanh. Hoa hậu Lê Hoàng Phương (Miss Grand Việt Nam 2023) được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; còn ông Chiêm Quốc Thái là người làm chứng.

Theo đơn khởi kiện, ngày 17-3-2023, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An và đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỉ đồng. Nội dung thể hiện Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An với tư cách đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand 2023 nên có quyền lợi "Hoa hậu đăng quang sẽ là đại sứ thương hiệu của bệnh viện này trong 2 năm".

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo ngoài trời liên quan hoa hậu Lê Hoàng Phương

Sau đó, bà Lê Hoàng Phương trở thành hoa hậu của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023.

Tuy nhiên, ngày 7-11-2023, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An phát hiện trên trang Facebook có tích xanh (dấu xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp) "Chiêm Quốc Thái" có bài viết gắn thẻ Facebook tên "Lê Hoàng Phương" liên quan vấn đề thẩm mỹ. Dưới bài này, tài khoản Facebook "Lê Hoàng Phương" bình luận: "Dạ em cảm ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An cho rằng hành vi của hoa hậu Lê Hoàng Phương là đang quảng bá thương hiệu cho một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực với bệnh viện này. Do đó, hành vi này vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An được ghi nhận tại hợp đồng và phụ lục ký kết với đơn vị tổ chức.

Cũng theo Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, hành vi của cô Lê Hoàng Phương trực tiếp làm hạ thấp thương hiệu của bệnh viện này, nâng cao thương hiệu của công ty đối thủ, khiến dư luận quay lưng, thậm chí chửi bới, xúc phạm, làm thiệt hại cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.

Từ đó, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An nộp đơn khởi kiện Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng, đề nghị TAND quận Bình Thạnh tuyên bố hủy bỏ hợp đồng ký kết ngày 17-3-2023 giữa các bên.

Sau đó, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã tháo gỡ hình ảnh quảng cáo ngoài trời, xóa vĩnh viễn các bài viết, hình ảnh, video liên quan đến hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Ngày 18-12-2023, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An bổ sung yêu cầu khởi kiện, buộc đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 bồi thường hơn 8,6 tỉ đồng, bao gồm: hoàn trả 80% giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã thanh toán; phạt vi phạm hợp đồng số tiền bằng 8% giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã thanh toán; bồi thường thiệt hại tinh thần vì danh dự, uy tín bị xâm phạm với số tiền 14,9 triệu đồng.