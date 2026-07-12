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Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng

| | Xã hội

Sau vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng để điều tra.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) - thuyền trưởng ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật , liên quan đến vụ lật ca nô làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Cơ quan điều tra làm việc với các thuyền viên có liên quan đến vụ chìm ca nô tại Phú Quốc.

Trước đó, 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island (của Cty Du lịch Minh Huy PC) chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc, các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường; thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hồng Hải để phục vụ công tác điều tra, do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

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