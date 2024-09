Vụ nghi 2 con cá sấu nặng hơn 100 kg sổng chuồng do lũ: Chủ tịch phường nói gì?

Tối 9/9, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh về việc có 2 con cá sấu của một hộ dân phường Nam Cường, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái nghi bị sổng chuồng do mưa lũ.

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Người dân lo lắng khi hai con cá sấu (mỗi con nặng hơn 100kg) bị sổng ra ngoài có thể tấn công gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, nhất là trong điều kiện thành phố Yên Bái đang ngập sâu trong nước.

Trước thông tin trên, trao đổi với PV, bà Đặng Thị Mai, quyền Chủ tịch UBND phường Nam Cường, TP.Yên Bái, cho biết chính quyền đã nắm được thông tin "cá sấu bị sổng ra ngoài" do mưa lũ.

Theo vị, trên địa bàn phường có gia đình ông T. A. (ở khu Đầm Sấu) nuôi 2 con cá sấu, mỗi con nặng hơn 100 kg. Sau khi nơi đây xảy ra ngập lụt, ông T.A. đã trình báo với chính quyền về việc có 2 con cá sấu nghi sổng chuồng. Do nước lũ đang ngập sâu nên chưa xác định chính xác 2 con cá sấu này đã bị sổng chuồng ra ngoài hay vẫn ở trong chuồng, tuy nhiên, theo bà Mai, "nguy cơ cao là cá sấu ở ngoài".

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã báo cáo UBND TP.Yên Bái và cảnh báo cho người dân nắm được để đề phòng. Cũng theo vị lãnh đạo, mấy hôm nay, ông A. không có mặt ở nhà mà chỉ có người làm ở nhà ông. Thường ngày, khu vực nuôi cá sấu của gia đình ông A. đều có quây lưới.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 8/9 đến ngày 9/9 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 8/9 đến 10h ngày 9/9 phổ biến từ 50 – 150mm, một số nơi cao hơn 200 mm.

Trên sông Thao tại Yên Bái lũ vẫn đang tiếp tục lên, mực nước lúc 11h ngày 9/9 là 33,87m (trên báo động 3: 1,87m). Trên sông Ngòi Thia lũ đang xuống, mực nước lúc 11h ngày 9/9 là 42,82 m (dưới báo động 1: 1,68m). Dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên chậm sau đó đạt đỉnh ở mức 34,00m (trên báo động 3: 2m), sau xuống chậm.

Thống kê của UBND tỉnh Yên Bái, bão số 3 khiến 3 người chết do sạt lở đất, 5.687 nhà bị hư hỏng, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 1.914,71 ha.