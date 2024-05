Vụ nữ bác sĩ bị kính rơi vào người: Sau 1 tháng, The Coffee House, Việt Tower nói gì?

Theo báo Dân Trí, sau gần một tháng từ khi nữ bác sĩ Hoàng Kim Lý (29 tuổi, quê Nghệ An) bị tấm kính cường lực tại quán cà phê The Coffee House trên phố Thái Hà rơi vào người phải nhập viện cấp cứu, ngày 16/5, đại diện The Coffee House chia sẻ về quan điểm giải quyết vụ việc.

Bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý – người bị thương nặng trong vụ tấm kính rơi ở The Coffee House. Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống

Theo đó, đại diện chuỗi cửa hàng cà phê khẳng định bác sĩ Lý là khách hàng của The Coffee House. Khi nữ bác sĩ gặp sự cố tại cửa hàng thì The Coffee House sẽ nhận trách nhiệm.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã đề xuất hỗ trợ trước khi các cơ quan chức năng kết luận theo quy định của pháp luật", đại điện cửa hàng nói.

Vị này cũng thông tin, ngoài những chi phí nhập viện ban đầu, The Coffee House đã hỏi ý kiến của gia đình bác sĩ Lý về số tiền bồi thường phù hợp. Tuy nhiên, thời điểm đó, The Coffee House chưa nhận được câu trả lời của gia đình nạn nhân.

"Chúng tôi được hiểu là gia đình chưa có đủ thông tin nên chưa trả lời được", đại diện The Coffee House lý giải.

Đến nay, đại diện The Coffee House cho biết phía doanh nghiệp vẫn liên tục trao đổi và chờ phản hồi từ gia đình bác sĩ Lý, đồng thời sẵn sàng thảo luận về các khoản mà gia đình yêu cầu.

Trước thông tin về The Coffee House và Ban quản lý tòa Việt Tower (Parkson Thái Hà) đã làm việc và thống nhất phương án xử lý vụ việc, bồi thường cũng như xem xét trách nhiệm thuộc về ai?, đại diện The Coffee House cho biết 2 bên đã làm việc nhưng vì "thỏa thuận bảo mật" nên không thể tiết lộ.

Chiều cùng ngày, một nhân sự Việt Tower cũng thông tin rằng ban quản lý tòa nhà đã làm việc với Công an quận Đống Đa và sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Vị này cũng cho hay ban quản lý tòa nhà cũng đã liên hệ với cha của bác sĩ Lý để bàn bạc về phương án bồi thường, tuy nhiên, gia đình nạn nhân chưa phản hồi.

Liên quan đến vụ việc, khi được hỏi về tấm kính bị rơi vỡ trong vụ việc là của The Coffee House thi công, lắp đặt hay là thiết bị "nguyên bản" của tòa nhà?. Một nhân sự phía Việt Tower trả lời cần phải xem lại hồ sơ chứ không nắm được chính xác.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Trung Liệt cho biết tấm kính là một phần tường kính bao quanh tòa nhà, là kính nguyên bản của chủ đầu tư xây dựng, quán cà phê chỉ trang trí nội thất, không sửa chữa lớn.

Trước đó, tối 20/4, Hà Nội xảy ra cơn mưa lớn cùng gió giật mạnh. Thời điểm trên, tại cửa hàng The Coffee House (số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội), một tấm kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà bất ngờ đổ sập xuống.

Sự việc khiến 7 người bị thương trong đó có 3 khách hàng và 4 nhân viên của quán. Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhân viên The Coffee House cùng người dân đã hỗ trợ đưa những người bị thương vào bệnh viện thăm khám.

Đến sáng 21/4, 6 người có sức khỏe ổn định đã được xuất viện, riêng trường hợp của chị Hoàng Minh Lý (29 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) nặng hơn cả.

Chị Lý cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống, gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2, báo Sức khoẻ & Đời sống thông tin.