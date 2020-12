Sự cố tại Chung cư Golden Land, thang máy có được lắp đặt đúng quy định?

Khoảng 18 giờ chiều 4/12, ông Nguyễn Anh C. (53 tuổi, cư dân tòa B) sau khi tập gym đi từ thang máy tại tòa B ra, bước ra khu vực tầng 2 và bị hụt chân ngã xuống sàn tầng 1 với độ cao từ 5 - 6 m. Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, bảo vệ tòa nhà và người dân đã gọi cấp cứu đưa trong tình trạng nạn nhân bị gãy chân. Đến chiều ngày 5/12/2020, theo thông tin mới nhất thì tình hình người bị thương đã ổn định và đang được tích cực điều trị.

Hình ảnh nạn nhân được cán bộ y tế cấp cứu sau khi gặp tai nạn trong chung cư Golden Land.

Theo ý kiến phản ánh ban đầu của một số cư dân, chiếc thang máy mà ông C bước ra và bị ngã, không có trong thiết kế ban đầu của tòa nhà. Thang máy được lắp đặt thêm sau khi tòa chung cư đã đi vào hoạt động chủ yếu phục vụ cho các sàn trung tâm thương mại.

Liên hệ với đại diện chủ đầu tư được cấp phép là Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt (thành viên của Tập đoàn Hoàng Huy) chúng tôi được biết thang máy này đã được lắp đặt và vận hành cách đây 3 tháng. Tài liệu ban đầu cho thấy thang máy này mang nhãn hiệu Schindler của Thuỵ Sỹ. Thang máy được cấp phép theo số 80/GPCT do Sở xây dựng UBND thành phố Hà Nội và có giấy chứng nhận kết quả kiểm định mới nhất số 85396 hiệu lực từ 10/09/2020 đến 10/09/2023. Thang máy cũng thường xuyên được kiểm tra, bảo hành, bảo trì định kỳ.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này. Đây không phải lỗi do chất lượng thang máy mà nguyên nhân ở lỗi vận hành, bởi cửa thang tại tầng 2 đã được thiết lập chế độ khoá cố định và có dán cảnh báo không sử dụng nhưng tại thời điểm anh C. có mặt, thang máy lại có thể mở được. Hiện chúng tôi đã khẩn trương phối hợp với tất cả các bên liên quan ưu tiên hàng đầu để chăm sóc sức khoẻ người bị thương. Các đơn vị liên quan nhận thức tinh thần trách nhiệm cao trong việc cần thiết rà soát kiểm tra kỹ lưỡng và thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người sử dụng và đi lại", vị đại diện này khẳng định.



Biên bản kiểm định Thang máy vừa xảy ra tại nạn.

Trả lời thêm chúng tôi về việc chủ đầu tư có tự ý cơi nới để xây dựng thang máy sau khi tòa chung cư đi vào hoạt động không, đại diện Công ty cho biết, thang máy được lắp theo quy trình và được cấp phép đầy đủ, tuân thuỷ mọi quy trình kiểm định. Việc lắp đặt được căn cứ vào giấy phép thi công theo biên bản số 80/GPCT do Uỷ ban Nhân dân TP. Hà Nội cấp vào ngày 21/11/2019.

Bên cạnh đó, vị này cũng khẳng định việc lắp đặt việc thi công và lắp đặt thang máy này xuất phát từ mong muốn của toàn thể cư dân nhằm phân luồng cư dân và khách ra vào khu trung tâm thương mại. Chủ trương này đã được thông qua trong “Hội nghị thường niên năm 2016-2017 cụm nhà chung cư Golden Land - N01” vào ngày 17/12/2017, trong đó phần kết luận của Biên bản Hội nghị ghi rõ “Đồng ý bổ sung thang máy, gia tăng giá trị tiện ích, thay đổi công năng của tầng KT theo phương án của Chủ đầu tư đề xuất”.



Giấy phép thi công thang máy theo biên bản số 80/GPCT do Uỷ ban Nhân dân TP. Hà Nội cấp vào ngày 21/11/2019.

"Sau khi đề xuất được thông qua, Ban quản trị đã ủy quyền cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt triển khai thực hiện xin cấp phép theo văn bản số 01/GUQ/2018/BQT.N01. Đồng thời, Ban quản trị tòa nhà cũng có văn bản đốc thúc chủ đầu tư thi công khu thang máy riêng cho khu Trung tâm thương mại theo biên bản họp của Ban Quản trị ngày 9/11/2019", vị này thông tin thêm.

Được biết, Tổ hợp chung cư Golden Land Building - 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 2,4ha được phê duyệt quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng 5 toà nhà cao tầng (từ 25 – 33 tầng). Các tòa chung cư tại đây đã được đưa vào sử dụng cách đây khoảng 5 năm.