Vụ suất ăn bán trú có tóp mỡ tại Hà Nội: Hé lộ nhóm doanh nghiệp đứng sau đơn vị cung cấp

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú đối với học sinh từ hôm nay (28/9), sau khi UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) yêu cầu dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn với CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long.

Nhà trường cho biết, do chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định nên tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú đối với học sinh. Hiện nay, địa phương đang khẩn trương lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và hướng dẫn của thành phố.

Hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được lan truyền trên mạng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, UBND xã Quảng Bị đã yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long. Quyết định trên được đưa ra sau thông tin phản ánh thịt trong suất ăn bán trú cho học sinh giống như tóp mỡ gây xôn xao dư luận.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long được thành lập tháng 5/2023 hiện đặt trụ sở tại xã Nam Phù, Hà Nội. Ông Vũ Huy Hà là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm các cá nhân Lưu Ngọc Nam, Triệu Quang Đạt và Vũ Hải Yến mỗi người góp 30%; còn lại 10% thuộc về Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phát.

Đến tháng 2/2026, công ty này thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang Dịch vụ ăn uống khác (Chi tiết: Sản xuất và chế biến suất ăn công nghiệp; Kinh doanh dịch vụ giải khát). Cũng tại thời điểm này, doanh nghiệp tăng vốn lên 10 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Được biết, nhóm ông Lưu Ngọc Nam và ông Vũ Huy Hà còn hiện diện tại 3 pháp nhân khác có cái tên tương tự nhau.

Thứ nhất, CTCP Suất ăn Công nghiệp Hà Nội được thành lập từ năm 2008, có trụ sở tại cụm sản xuất Làng nghề Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội; đăng ký ngành nghề chính là Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Doanh nghiệp này do ông Vũ Huy Hà làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện.

Được biết, CTCP Suất ăn Công nghiệp Hà Nội thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phát tại huyện Thanh Trì cũ, Hà Nội. Hợp tác này hỗ trợ các thành viên trồng nông sản theo tiêu chuẩn VietGap rồi bao tiêu đầu ra, tìm đối tác tiêu thụ. Hợp tác xã cũng sở hữu nhà xưởng sơ chế và điểm chế biến nông sản theo tiêu chuẩn.

Hai pháp nhân còn lại là CTCP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội và CTCP Dịch vụ Chế biến Suất ăn Công nghiệp Hà Nội đều được thành lập tháng 3/2023, trụ sở tại quận Hà Đông cũ, cùng đăng ký ngành nghề chính là Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Khi mới thành lập, cả hai pháp nhân này đều có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông sáng lập giống nhau là ông Vũ Huy Hà góp 11%, ông Lưu Ngọc Nam góp 66,6% và Lưu Ngọc Khánh 22,4%.

Theo tìm hiểu, ông Lưu Ngọc Nam còn là người đại diện tại một số doanh nghiệp khác như: CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phát, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Xanh, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phát, CTCP V.E.C.O Việt Nam...

Trong số này, CTCP V.E.C.O Việt Nam được thành lập tháng 12/2025 cũng đặt trụ sở tại cụm sản xuất Làng nghề Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Công ty đăng ký ngành nghề chính là Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.

Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng do ông Lưu Ngọc Nam nắm 60% đồng thời giữ chức Tổng giám đốc, Lưu Ngọc Khánh nắm 36%, ông Vũ Huy Hà và Khâu Hải Nam mỗi người nắm 2%.

Trong khi đó, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phát được thành lập tháng 5/2019, hoạt động chính trong lĩnh vực kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do ông Lưu Ngọc Nam nắm 50%, Lưu Ngọc Khánh nắm 48% và Đinh Thị Hải Yến nắm 2%.

Nhóm cổ đông trên còn hiện diện tại CTCP Chế biến Thực phẩm và Suất ăn Dinh dưỡng An Phát được thành lập tháng 2/2023. Công ty này được thành lập với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng do ông Lưu Ngọc Nam nắm 66,6%, Lưu Ngọc Khánh 22,4% và Vũ Huy Hà nắm 11% đồng thời giữ chức Giám đốc. Đến tháng 2/2026, ông Khâu Hải Nam thay ông Vũ Huy Hà giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Trong khi đó, CTCP Suất ăn Công nghiệp Nam Hà Nội hiện do bà Đinh Thị Hải Yến làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Khi mới thành lập, công ty này có vốn điều lệ 1 tỷ đồng do ông Lưu Ngọc Nam nắm 50%, Lưu Ngọc Khánh nắm 48% và bà Đinh Thị Hải Yến nắm 2%.

Bà Đinh Thị Hải Yến hiện còn là Giám đốc, người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Chế biến Suất ăn Công nghiệp Hà Nội. Công ty này được thành lập tháng 5/2022 với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Trong đó, ông Lưu Ngọc Nam nắm 67%, Lưu Ngọc Khánh nắm 23% và bà Đinh Thị Hải Yến năm 10%.