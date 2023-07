Vụ thanh tra giao thông nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng: Khởi tố 13 cá nhân, chủ doanh nghiệp

Ngày 31/7, tin từ Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Đưa hối lộ" và "nhận hối lộ” liên quan đến các đội Thanh tra giao thông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Phòng 1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 13 cá nhân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh có hành vi đưa hối lộ.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng.

Trước đó, căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định, Lâm Hữu Trí - Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã sử dụng 2 tài khoản ngân hàng để nhận tiền hằng tháng của các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền nhận qua tài khoản hơn 10 tỷ đồng.

Hằng tháng, Trí sẽ rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các đội Thanh tra giao thông phụ trách các địa bàn có các phương tiện hoạt động theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất trước.

Đến đầu tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh này và 5 chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.

4 cán bộ thanh tra giao thông bị bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”, gồm Lâm Hữu Trí (42 tuổi, trú huyện Long Điền - thanh tra viên giao thông đội số 5), Trần Văn Dũng (53 tuổi, trú huyện Châu Đức - đội phó đội thanh tra giao thông số 8), Võ Thanh Liêm (44 tuổi, trú TP.Vũng Tàu - thanh tra viên) và Nguyễn Đức Tú (48 tuổi, trú TP.Bà Rịa - đội trưởng đội thanh tra).

Đến nay, đã có 24 đối tượng bị khởi tố trong vụ án “Đưa và nhận hối lộ” liên quan đến các đội Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

5 chủ doanh nghiệp bị bắt tạm giam tội “Đưa hối lộ”, gồm Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi, trú TP.Vũng Tàu), Hồ Đình Huy (42 tuổi, trú huyện Đất Đỏ), Nguyễn Văn Sắt (31 tuổi, trú huyện Long Điền), Nguyễn Văn Duy (33 tuổi, trú huyện Châu Đức), Nguyễn Thắng (32 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ).

Đến đầu tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục bắt giữ thêm 2 thanh tra giao để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”, gồm: T.N.H. (60 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên TP.Bà Rịa) và P.V.D. (46 tuổi, trú tại phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa), đều là nhân viên thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra , xử lý theo quy định pháp luật.