Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ thi thể cô gái bị trói trong bao tải ở Hưng Yên: Người bố tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ

26-11-2025 - 15:43 PM | Xã hội

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình mới biết thông tin cách đây khoảng 2 tháng, N. có nhắn tin cho bạn, kể chuyện bất thường.

Liên quan đến sự việc phát hiện thi thể cô gái bị trói tay, bỏ trong bao nilon trôi trên đoạn sông thuộc xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên nghi là nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2006, ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An), hiện gia đình vẫn đang chờ kết quả giám định ADN và thông báo chính thức từ cơ quan điều tra.

Trước đó, dựa vào nhiều đặc điểm nhận dạng như hình xăm ngày tháng năm sinh, một hình xăm khác ở vùng hông và màu tóc, gia đình nhận thấy thi thể cô gái trôi trên sông có nhiều điểm trùng khớp với N. Gia đình N. cũng đã lập bàn thờ tại quê nhà.

Bố mẹ N. chia tay, cô gái sống với bố. Vì hoàn cảnh khó khăn nên nghỉ học từ năm lớp 9 để ra Hà Nội, Bắc Ninh làm thuê, phụ giúp gia đình.

Có người "đe dọa" không cho về quê?

Chia sẻ trên báo Dân trí mới đây, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, bố của N.) tiết lộ sau khi phát hiện ra vụ việc thi thể trôi trên sông nghi là N., ông được biết thông tin khoảng 2 tháng trước, con gái từng chia sẻ với một người bạn rằng có người “đe dọa” và không cho cô về quê.

Theo lời ông Ngọc, N. có nhắn tin cho người bạn tên H. (ở xã Quỳnh Thạch cũ) rằng người nào đó không cho cô về quê. Sau đó, N. nhắn lại rằng bà nội mất thì mới được cho về.

Bố của N. kể thêm, khoảng thời gian đó, ông đưa mẹ (bà nội của N.) ra Hà Nội khám bệnh. Khi ông Ngọc gọi điện thông báo thì N. từ Bắc Ninh bắt xe lên Hà Nội thăm bà. Trong những lần gặp gỡ và trò chuyện với con gái, ông Ngọc thấy N. vẫn bình thường, hỏi thăm bà, không tâm sự với bố về chuyện tình cảm hay mâu thuẫn với ai. Đến khi xảy ra sự việc, ông Ngọc mới biết con từng nói chuyện với bạn như vậy.

Vụ thi thể cô gái bị trói trong bao tải ở Hưng Yên: Người bố tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ- Ảnh 1.

N. (áo đen) mất tích bí ẩn sau khi xin phép gia đình ra Hà Nội tiễn bạn đi nước ngoài.

Gia đình nghi ngờ tin nhắn cuối cùng

Kể thêm trên báo VnExpress, ông Ngọc cho hay con gái tính tình vui vẻ, chăm làm việc nhà, gần đây không có biểu hiện bất thường hay phiền muộn. 2 tháng trước, N. về quê chăm sóc bà ốm và dự định xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Cô gái thường tâm sự với bà nội rằng hiện chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng muốn yêu người cùng quê để người thân dễ đi lại.

Khoảng 13 giờ ngày 2/11, có 2 người (1 nam, 1 nữ) tới nhà ông Ngọc tìm N. nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa. N. ra ngoài gặp, nói chuyện khoảng 30 phút. Đến tối cùng ngày thì cô gái xin phép gia đình tiễn một người bạn đi nước ngoài.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3/11, Nhi rời nhà, đi xe ghép, khi đi chỉ mang theo 1 bộ quần áo và nói chơi 1 - 2 ngày rồi về, tâm trạng bình thường. Ngày 4/11, N. có gọi điện cho người bác nói sẽ ở Hà Nội thêm 1 ngày nữa, sẽ về nhà vào ngày 5/11. Thời điểm này, người bác thấy giọng nói của N. không có biểu hiện khác lạ.

Tuy nhiên, đến ngày 6/11, gia đình sốt ruột vì không thấy N. về. Mọi người thay nhau gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội nhưng không kết nối được. Chiều 7/11, em gái N. gọi điện, thấy đổ chuông nhưng không ai bắt máy nên nhắn tin hỏi chị về chưa thì nhận được phản hồi: “Chiều chị về”. Sau đó, điện thoại của N. tắt máy, không ai liên lạc được nữa.

Ông Ngọc nghi ngờ tin nhắn cuối cùng không phải do N. viết. Bởi những lần nói chuyện trước, thái độ của N. rất hòa nhã, nhưng lần cuối chỉ nhắn một câu cụt ngủn. Ông mong cơ quan chức năng sẽ điều tra sự việc kỹ lưỡng, làm rõ mọi tình tiết liên quan, tìm ra sự thật để con gái ông được thanh thản.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, hôm 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm. Nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR

Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR Nổi bật

Từ bà chủ doanh nghiệp xây dựng ở TPHCM thành người bán vé số dạo

Từ bà chủ doanh nghiệp xây dựng ở TPHCM thành người bán vé số dạo Nổi bật

Triệt phá đường dây lừa đảo 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt ông trùm Nguyễn Thế Duy và đồng phạm

Triệt phá đường dây lừa đảo 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt ông trùm Nguyễn Thế Duy và đồng phạm

15:32 , 26/11/2025
Những ai được tăng lương từ ngày 1/1/2026?

Những ai được tăng lương từ ngày 1/1/2026?

15:00 , 26/11/2025
44 chủ xe đi ngược chiều, bị phạt nguội theo Nghị định 168 ở các tỉnh

44 chủ xe đi ngược chiều, bị phạt nguội theo Nghị định 168 ở các tỉnh

14:38 , 26/11/2025
Tin vui cho hàng triệu người lao động: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026

Tin vui cho hàng triệu người lao động: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026

14:01 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên