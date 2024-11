Vụ toà nhà PTSC ở Vũng Tàu: Tiếp tục đối thoại nhưng vẫn chưa có hướng ra

Khu nhà ở 284 đường Nguyễn An Ninh là... nhà gì?

Đây là khu đất mà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC (tiền thân là Công ty Dịch vụ Dầu khí) thuê đất trả tiền hàng năm vào năm 2006, với diện tích hơn 6.094m2. Mục đích thuê đất để làm nhà ở tập thể cho người lao động.

Qua nhiều năm, các phòng ở tại khu nhà trên được sang nhượng (giấy tay) qua nhiều người. Đến nay toà nhà này có 120 hộ dân sinh sống, trong đó có nhiều người vẫn công tác tại PTSC.

Nhiều gia đính có 3 thế hệ ở tại khu nhà 284 Nguyễn An Ninh

Ông Mạc Văn Tuấn, sinh năm 1960, từng công tác tại PTSC, hiện đang sinh sống tại căn 406A khu nhà số 284 Nguyễn An Ninh cho biết, ông được công ty PTSC cho thuê 1 căn phòng từ năm 1995 và ở từ đó đến nay. Từ năm 2006, mỗi tháng ông phải trả 600 ngàn đồng cho PTSC.

Ông Mạc Văn Tuấn cho rằng, PTSC đã đánh tráo khái niệm về khu nhà 284 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Theo ông Tuấn, việc sang nhượng phòng ở thì phía PTSC không hề hay biết, nay đã qua rất nhiều người. Phía PTSC dùng từ “nhà đổi ca” đối với toà nhà trên là đánh tráo khái niệm, chưa chính xác.

Toà nhà trên làm khu vực cho công nhân đổi ca, người lao động vào ở. Không có ai ở quá 6 tháng, chỉ vài tháng thì rời đi rồi, sau đó người khác vào ở. Sau khi vào ở thì họ đưa hết gia đình và vợ con vào ở, từ đó thành khu tập thể. Không có văn bản nào thể hiện “khu nhà đổi ca” ở chỗ đó. Tuy nhiên cách đây mấy tháng, phía PTSC thông báo thu hồi khu nhà đổi ca.

Người dân sinh sống ở 284 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu lo lắng sẽ không còn chỗ ở

Tương tự, bà Liên, người dân sống ở toà nhà 284 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu cho biết, giữa năm 2023, bà nhận sang nhượng căn hộ hơn 30m2 từ nhân viên của PTSC.

Khi bà Liên vừa chuyển vào ở thì nhận được thông báo: Căn hộ sẽ bị thu hồi. Trước đó, bà Liên không hề nhận được cảnh báo gì, thậm chí còn được cấp phép sửa chữa.

Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, về pháp lý thì công trình trên là nhà tập thể. Theo hợp đồng thuê đất, thì khẳng định công trình này là công trình nhà tập thể của công ty PTSC. Theo quy định của Luật Nhà ở thì có rất nhiều loại nhà ở, tuy nhiên quy định nhà tập thể cũng không phải nhà ở. Phía PTSC nói "nhà đổi ca", thì loại nhà này cũng không phải nhà ở. Ông Khải Quốc Bình chia sẻ.

Sang nhượng nhà là vi phạm pháp luật

Lãnh đạo PTSC khẳng định Khu nhà ở đổi ca tại TP Vũng Tàu là tài sản của công ty và không ai có quyền mua bán, sang nhượng, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.

PTSC xác định việc tiếp tục duy trì hoạt động khu nhà này không còn phù hợp và cần chấm dứt hoạt động, bàn giao lại cho địa phương đầu tư, chỉnh trang. Công ty cũng không có nghĩa vụ và không có chính sách hỗ trợ, phúc lợi công cộng hoặc bao cấp về nhà ở cho người lao động.

Ông Trần Hoài Nam, Phó tổng giám đốc PTSC

Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PTSC cho biết, trong suốt quá trình hoạt động của khu nhà đổi ca này, Tổng Công ty cũng như các đơn vị tiền thân trước đây đều không có bất kỳ thoả thuận nào chuyển giao quyền sở hữu một phần hay toàn bộ khu nhà cho bất kỳ cá nhân nào.

Ông Nam cho biết thêm, đến nay PTSC chưa nhận được bằng chứng nào về việc nhân viên có những giao dịch không đúng với quy định của pháp luật, nếu có sẽ xử lý nghiêm.

Toà nhà đó là tài sản của PTSC, chắc chắn những đối tượng liên quan là người lao động của PTSC thì chúng tôi bằng những thoả ước lao động, quy định nội bộ của chúng tôi sẽ bị xử lý nghiêm. Những gì không đúng quy định, không đúng quy định trong cấp phép, giao nhà tạm thời hoặc sử dụng nhà mà là người lao động của PTSC thì chúng tôi sẵn sàng xử lý. Ông Nam cho biết thêm.

Ông Khải Quốc Bình, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng toà nhà 284 Nguyễn An Ninh vẫn còn sử dụng được

Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, vào các năm 2021 và 2023 Sở đã tiến hành kiểm tra chất lượng công trình tại số 284 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu. Qua kiểm tra công trình thì công trình đạt mức độ B, vẫn còn sử dụng được, tuy nhiên cần phải cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, trong đó có hệ thống PCCC.

120 hộ dân tại toà nhà PTSC ở Vũng Tàu lo lắng sẽ không còn chỗ ở

Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu- ông Hoàng Vũ Thảnh cho rằng, hiện khu đất (284 Nguyễn An Ninh) vẫn được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho PTSC thuê, chưa thanh lý hợp đồng, do đó PTSC vẫn là đơn vị quản lý và cần phải có trách nhiệm về an toàn, phóng cháy chữa cháy cho khu nhà. PTSC phải có trách nhiệm giải quyết cho cán bộ, người lao động sinh sống tại đây về những vấn đề liên quan trên tinh thần thấu tình, hợp lý và đúng quy định của pháp luật.