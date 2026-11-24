Liên quan đến bài báo “ Trang trại lợn 'khủng', xây trái phép trên đất rừng ” đăng tải trên Báo Tiền Phong, ngày 23/11, ông Lê Văn Tý - Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân ( Nghệ An ) cho biết, chủ trang trại đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm sau khi được chính quyền địa phương đôn đốc.

Ngày 23/11, chủ trang trại đang thuê người tháo dỡ công trình vi phạm.

Ít ngày trước, lãnh đạo UBND xã Hoa Quân đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, làm việc với chủ trang trại là ông Lê Ngọc T., yêu cầu nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết; khẩn trương tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, di chuyển đàn lợn ra khỏi khu vực đất vi phạm và hoàn thành các nội dung khắc phục theo yêu cầu của chính quyền.

Đây là động thái tiếp tục xử lý vụ việc sau nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ hộ chấm dứt các hành vi vi phạm nhưng chưa được khắc phục dứt điểm.

Theo hồ sơ của UBND xã Hoa Quân, khu chăn nuôi nằm trên các thửa đất số 30, 32, 26, tờ bản đồ số 02, nay là tờ bản đồ số 38, thuộc thôn An Ngọc. Các thửa đất có mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Năm 2022, ông Lê Ngọc T. (trú thôn Thịnh Đức, xã Hoa Quân) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất từ chủ cũ.

Thời điểm nhận chuyển nhượng, khu đất đã có một số công trình phục vụ chăn nuôi, nhà sàn và các ao cá. Tuy nhiên, sau các đợt mưa bão năm 2025, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng. Nhà sàn, chuồng trâu bị sập; mái hai dãy chuồng lợn bị tốc, một dãy chuồng bị sạt lở đất làm sập tường.

Xã Hoa Quân xác định, chủ trang trại đã tự ý chuyển mục đích sử dụng 3.190m2 đất rừng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

Ông T. sau đó đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình để tiếp tục chăn nuôi. Quá trình này, chủ hộ tự ý múc đất mở rộng lối đi, sửa chữa các dãy chuồng cũ, xây dựng lại chuồng gà và một số công trình làm nơi ở cho công nhân. Hai bể biogas phủ bạt HDPE cũng được xây dựng trên nền ao cũ để xử lý môi trường.

Qua kiểm tra, chính quyền xã xác định chủ trang trại đã tự ý chuyển mục đích sử dụng 3.190m2 đất rừng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp; xây dựng các dãy chuồng trại và công trình phụ trợ phục vụ chăn nuôi. Tại thời điểm kiểm tra, khu trang trại có 536 con lợn.

Tại các buổi làm việc với chính quyền, ông T. thừa nhận việc tự ý xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất.

UBND xã Hoa Quân sau đó đã lập biên bản vi phạm, ban hành thông báo, tổ chức trích đo diện tích đất liên quan, đồng thời nhiều lần yêu cầu chủ hộ chấm dứt hành vi vi phạm, tháo dỡ các hạng mục xây dựng không đúng quy định và di chuyển đàn vật nuôi ra khỏi khu vực.

Thời gian tới, xã Hoa Quân tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ khắc phục của chủ trang trại.

Thông tin về tiến độ khắc phục, ông Lê Văn Tý cho biết, ngày 23/11, chủ trang trại đã thuê người tháo dỡ dãy chuồng số 1, dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới. Đối với đàn lợn, do số lượng lớn và đang có dịch bệnh nên chủ hộ đang tìm phương án di chuyển.

“Xã cũng đang tham mưu, xin ý kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh để xử lý vụ việc theo đúng quy định”, ông Tý thông tin.

Thời gian tới, UBND xã Hoa Quân tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ khắc phục. Nếu chủ trang trại không thực hiện hoặc không hoàn thành các nội dung đã cam kết đúng thời hạn, địa phương sẽ triển khai các biện pháp xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật.