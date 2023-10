Vụ tranh chấp bất động sản tại Quảng Nam: Thanh tra các dự án Công ty Bách Đạt An

Một góc Dự án khu tái định cư An Cư 1 của Công ty Bách Đạt An.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam nhận được Công văn số 1008/BDN ngày 6/9/2023 của Ban Dân nguyện về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Đình Nam ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và một số công dân mua đất tại các dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Khu đô thị Bách Đạt (Bách Đạt 1) do Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, người dân đề nghị thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật, xem xét Quyết định số 2450 ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế của Cục Thuế tỉnh đối với Công ty Bách Đạt An và một số nội dung liên quan khác.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư…

Mặc dù cơ quan chức năng đã tập trung vào cuộc nhưng các dự án có nhiều vướng mắc; chủ đầu tư, đơn vị phân phối thiếu trách nhiệm trong phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan, không bố trí đủ kinh phí GPMB, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước nên các dự án vẫn còn dở dang, chưa đạt kết quả mong muốn. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ đang kiểm tra, thanh tra để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đã có loạt tin, bài phản ánh về việc nhiều người mua đất nền của Công ty Bách Đạt An ở các dự án thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hơn 10 năm qua nhưng chưa nhận được sổ đỏ. Như loạt bài “Người mua đất mỏi mòn chờ sổ đỏ”, phản ánh về vụ tranh chấp bất động sản lớn ở miền Trung. Đây là vụ việc khiếu kiện kéo dài, các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng hiện tại vẫn còn trên 1.000 người chưa nhận được sổ đỏ.