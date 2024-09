Vụ tụ tập phản đối ở trạm BOT Phú Hữu: Kiến nghị bổ sung đối tượng miễn phí

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (chủ đầu tư) vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM và Sở GTVT TP kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của trạm BOT Phú Hữu , TP Thủ Đức.

Theo báo cáo từ Xí nghiệp Quản lý Đường BOT Phú Hữu (đơn vị thuộc nhà đầu tư) trong 7 ngày đầu tiên thu giá có 34. 386 lượt xe qua trạm BOT Phú Hữu.

Chủ đầu tư cho biết, trong thời gian đầu triển khai thu giá, người dân cư trú trên địa bàn khu vực trạm BOT bức xúc, phản ứng mạnh, không đồng tình với việc thu giá, yêu cầu cần ngay lập tức miễn phí tất cả các phương tiện ra vào khu dân cư phục vụ đời sống, nhu cầu cấp thiết hàng ngày của người dân, vì theo người dân đây là con đường hiện hữu và độc đạo để ra vào khu dân cư; nếu không thực hiện cần phải có đường khác, đường dân sinh để dân đi lại.

Các doanh nghiệp có trụ sở trong khu vực trạm cũng mong muốn được miễn thu giá xe ô tô của đơn vị và cán bộ, nhân viên của mình phải ra vào trạm vì ngoài đường BOT Phú Hữu, các cán bộ, nhân viên, các đơn vị này không còn đường nào khác để đi lại làm việc hàng ngày.

Phương tiện qua trạm BOT Phú Hữu.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng các xe container, xe tải, xe đầu kéo rơ-mooc... dừng đỗ không đúng quy định, chắn lối đi gây mất an toàn giao thông, sinh hoạt, đi lại của người dân.

Xuất phát từ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, của các doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu vực trạm, và để đảm bảo hoạt động thu giá tại trạm BOT Phú Hữu được thông suốt, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực, Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên kiến nghị UBND TPHCM, Sở GTVT TP xem xét cho mở rộng đối tượng miễn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi lưu thông qua trạm BOT Phú Hữu . Cụ thể như sau:

Tất cả phương tiện đi lại của người dân, kể cả phương tiện xe công nghệ, dịch vụ, các phương tiện ra vào khu dân cư phục vụ đời sống, nhu cầu cấp thiết hàng ngày của người dân trong khu vực trạm từ 0 giờ ngày 25/9.

Phương tiện xe ô tô của doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp có trụ sở đặt trên tuyến đường Nguyễn Thị Tư, Đặng Thanh Hiếu phải ra vào trạm để đi lại, làm việc hàng ngày.

“Theo số liệu thống kê của 7 ngày đầu tiên thu giá tại trạm BOT Phú Hữu, việc bổ sung, mở rộng đối tượng miễn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ nói trên làm giảm doanh thu thu giá của trạm ít hơn 5%, ảnh hưởng không nhiều đến phương án hoàn vốn của trạm nhưng được lòng dân, đảm bảo trạm hoạt động thông suốt, thuận lợi, trật tự, an toàn, an ninh kinh tế chính trị xã hội trên địa bàn”- Chủ đầu tư dự án đánh giá.

Ngoài ra, chủ đầu tư đề nghị UBND TPHCM, Sở GTVT TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định và tiếp tục hỗ trợ Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Trạm thu phí BOT Phú Hữu.

Chủ đầu tư dự án cam kết tiếp tục thực hiện tốt công tác duy tu bảo trì, vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý thực hiện việc thu giá theo đúng quy định hợp đồng và yêu cầu của UBND TPHCM.