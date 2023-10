Vụ việc đoạn cao tốc Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm vừa bị đổ hóa chất: Cách đây 8 năm kẻ gian cũng làm điều tương tự

Tập đoàn Sơn Hải là một trong những tập đoàn lớn của tỉnh Quảng Bình với hoạt động kinh doanh chính là xây dựng, bao gồm xây nhà, làm đường, xây hồ chứa nước...

Năm 2014, tên tuổi của Sơn Hải được nhiều người biết đến khi tham gia dự án mở rộng quốc lộ 1A. Lúc bấy giờ, các đoạn đường thường chỉ được các nhà thầu bảo hành 2 năm, nhưng riêng Sơn Hải đã tuyên bố bảo hành tới 5 năm cho 2 gói thầu mà mình thực hiện, là gói thầu số 10 và gói thầu số 14 dài 15km đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Sơn Hải còn cắm các biển "bảo hành 5 năm" dọc các tuyến đường mà mình thi công để người dân tham gia giao thông cùng giám sát.

Hành động của Sơn Hải lúc bấy giờ bị nhiều người, đặc biệt là giới thầu xây lắp cho là "PR", "đánh bóng thương hiệu", "chơi trội". Đáng chú ý, có kẻ xấu còn đổ hóa chất lên mặt đường với ý đồ phá hoại.

Tháng 6/2015, báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cho biết, loại hóa chất được rải ra gây phá hoại mặt đường bê tông nhựa rất nhanh tại một số vị trí, từ Km649+700 - Km657+8025,89, Km663+900 - Km671+228,94 và Km672+821,54 - Km717+100.

Ngay khi sự việc xảy ra, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hiện trường tại gói thầu số 10 và 14 phát hiện có hóa chất.

Đáng nói, trong ngày 24/6/2015, trong lúc đoàn kiểm tra đang kiểm tra tại lý trình Km652+840 thì tiếp tục xuất hiện thêm hóa chất có mùi xăng được rải với khối lượng lớn ở Km649+800 - Km651+200 phía phải tuyến, tại Km651+887 phạm vi nút giao và Km653+500 - Km654+730 phía trái tuyến.

Trước tình trạng các vị trí hóa chất xuất hiện tại thời điểm khác nhau, Sở GTVT Quảng Bình nhận định có dấu hiệu chủ định của con người và đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Bố Trạch vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an, các mẫu vật gửi giám định đều có hidrocacbon có trong phân đoạn nặng của dầu diezen. Dầu diezen tiếp xúc với mặt đường nhựa làm giảm kết dính của lớp nhựa đường.



Ngoài ra, đến giữa tháng 7/2015, lại có một chai nhựa đựng "hóa chất lạ" rơi từ một chiếc ô tô tải xuống mặt đường, gây hư hỏng. Chai nhựa này sau đó được xác định là dầu thông (có thành phần chính là pinen), các mẫu vật thu từ trên mặt đường nhựa đều có thành phần tinh dầu thông; dung dịch tinh dầu thông khi tiếp xúc với mặt đường làm giảm kết dính với lớp nhựa mặt đường.

Hình ảnh nghi vấn xe ô tô đổ hóa chất lạ nhằm phá Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Lý Trạch, Bố Trạch (Ảnh cắt từ clip do Tập đoàn Sơn Hải cung cấp).

Đạt giải thưởng công trình chất lượng cao

Không chỉ tuyên bố bảo hành lâu hơn thông lệ, Sơn Hải còn cam kết nếu hằn lún vượt mức cho phép thì khắc phục bằng phương pháp bóc toàn bộ lên làm lại, chứ không bù lún theo cách mất mỹ quan hay bù lún đơn lẻ như cách mà nhiều đơn vị làm đường khác hay thực hiện. Từ cam kết này, Bộ GTVT đã nâng mức bảo hành 2 năm lên 4 năm đối với tuyến quốc lộ 1A, riêng Sơn Hải vẫn giữ nguyên 5 năm bảo hành.



Thực tế, với gói thầu số 10 và 14 do Sơn Hải thi công, sau một thời gian dài đưa vào sử dụng vẫn không bị hằn lún vệt bánh xe, trong khi cùng khoảng thời gian đó, nhiều gói thầu khác đã hằn lún rất lớn.

Bộ Xây dựng, Bộ GTVT… đã cử hơn 10 đoàn kiểm tra 2 gói thầu này với các chuyên gia, kỹ sư cầu đường uy tín kiểm chứng nhiều điểm trên 2 đoạn tuyến này mới thống nhất trong hội đồng xét giải của Bộ Xây dựng và thống nhất trao cho nhà thầu này giải thưởng chất lượng thi công công trình xuất sắc. Ngoài 2 gói thầu của Sơn Hải, không có gói thầu nào khác đoạt được giải thưởng này.

Giải thưởng của Tập đoàn Sơn Hải

Theo lý giải của lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải, tập đoàn này biết rõ căn nguyên của hằn lún vệt bánh xe là do đâu, vì thế đã chủ động xử lý triệt để nên mới dám cắm những tấm biển cam kết bảo hành 5 năm, chứ không phải để đánh bóng thương hiệu. Thực tế, đến thời điểm hiện tại, khi đi qua phần đường do Sơn Hải thi công tại vị trí thuộc 2 gói thầu nêu trên, ai cũng cảm nhận được chất lượng mặt đường cao hơn nhiều so với những đoạn đường khác trên cùng tuyến.

Đến tuyến đường bảo hành 10 năm vừa bị rải hóa chất

Ngày 15/10/2023 vừa qua, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải có đơn trình báo khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng về việc có dấu hiệu đổ hóa chất phá hoại mặt đường cao tốc trọng điểm quốc gia do Sơn Hải bảo hành 10 năm.

Sơn Hải cho biết, dự án đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã được thông xe vào ngày 1/9/2023. Trong đó gói thầu Xl01 từ Km380+000 - Km389+900 do Tập đoàn Sơn Hải thi công 49%, phần còn lại gói thầu do Tập đoàn Đèo Cả và Công ty CP Xây dựng Đèo Cả thi công. Sau khi thông xe, chất lượng công trình được bảo đảm.

Tuy nhiên, vào ngày 15/10/2023, Tập đoàn Sơn Hải phát hiện từ Km382-Km384 thuộc địa phận xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã xuất hiện nhiều đoạn có sự bất thường ở trên bề mặt đường.

Kiểm tra thực địa, nhận thấy mặt đường đã bị đổ hóa chất màu đen, có xuất hiện một lớp nhựa trên cùng đã bị phân hủy.

Kiểm tra một số vị trí khác, mặt đường đã bị đổ hóa chất trước đó, khi lưu thông lốp xe đã cuốn đi lớp hóa chất và lợi nhựa đã bị phân hủy còn trơ lại mặt đá.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường trên, Sơn Hải làm đơn trình báo cơ quan công an và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan sớm vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng phá hoại nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.