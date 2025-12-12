Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Hé lộ bất ngờ về mối quan hệ hiện tại giữa 2 gia đình

"Thần đèn" cho biết, hiện nhìn từ bên ngoài, nếu không xem phần móng thì gần như không thể biết căn nhà của ông Hữu đã từng bị di dời.

Sự việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan, ở phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng đã gây xôn xao và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận thời gian qua. Cách đây ít ngày, ngôi nhà của ông Hữu đã được “thần đèn” Hoàng Đình Bách di chuyển về đúng vị trí sau hơn 1 tháng thi công.

Theo thông tin trên Tri thức - Znews, sau khi đưa ngôi nhà về đúng vị trí đất của gia đình ông Hữu hôm 5/12, đội thợ tiếp tục thực hiện các bước kê kích, cân chỉnh lại toàn bộ kết cấu ngôi nhà. Nhóm thợ ráp nối trụ sắt, đổ bê tông liên kết và hoàn thiện phần trụ trong những ngày làm việc cuối cùng.

Ngôi nhà được nhóm "thần đèn" di chuyển về đúng vị trí đất của ông Hữu sau hơn 1 tháng thi công. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Đến hiện tại, phần hệ thống kích, con lăn, cáp và ván gánh (giá kê) đã được tháo dỡ. Đội thợ cũng đang thu gom các thiết bị dọn dẹp khu vực công trình.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách chia sẻ, quá trình di dời căn nhà của ông Hữu gặp nhiều thử thách cả về kỹ thuật lẫn tâm lý. “Thần đèn” cùng nhóm thợ đã cố gắng để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình.

“Thần đèn” cho hay, sau quá trình di dời, ngôi nhà hiện “còn nguyên vẹn khoảng 99%”, trừ một số vết mẻ nhỏ ở phần đà móng do ma sát khi di chuyển. Ông Bách dự kiến, ngày 11/12 sẽ hoàn thiện công trình. Người đàn ông khẳng định, hiện nhìn từ bên ngoài, nếu không xem phần móng thì gần như không thể biết căn nhà đã từng bị di dời.

Theo "thần đèn", sau quá trình di dời, ngôi nhà hiện “còn nguyên vẹn khoảng 99%”. (Ảnh: Tiền Phong)

Khi những công đoạn cuối chuẩn bị khép lại, điều khiến ông Bách hài lòng nhất không chỉ là hiệu quả kỹ thuật mà còn là việc giúp hóa giải mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình ông Hữu và bà Loan. “Thần đèn” rất vui vì đã góp phần giúp 2 gia đình giải quyết những khúc mắc mà trước đây khó hàn gắn.

Trước đó, trao đổi trên VnExpress, khi ngôi nhà của ông Hữu được di dời, trả lại mặt bằng lô đất cho gia đình bà Loan, người phụ nữ cho biết trước mắt sẽ kiểm tra lại hiện trường khu đất xem còn móng cọc gì không. Nếu còn, bà sẽ làm việc với ông Hữu để di chuyển hết hoặc lập cam kết bàn giao, tránh phát sinh tranh chấp.

Ngôi nhà ông Hữu xây nhầm trên đất của bà Loan thời điểm chưa di dời. (Ảnh: Dân Việt)

Diễn biến vụ việc

Tháng 11/2024, bà Loan phát hiện 1 trong 2 lô đất của mình mới mua tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng đã bị ông Hữu xây nhầm nhà. 2 lô đất cạnh nhau được bà Loan mua từ tháng 9 cùng năm và đã được cấp sổ đỏ sau đó.

Gình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng nhưng ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do "cò đất" chỉ nhầm vị trí. Hai bên đưa ra nhiều phương án giải quyết nhưng không tìm được tiếng nói chung nên bà Loan đã khởi kiện.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng. Sau đó, ông này đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Ông Hữu sau đó tiếp tục có đơn gửi Công an TP Hải Phòng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ.

Tháng 10/2025, giữa 2 bên một lần nữa thỏa thuận chuyện mua bán lại ngôi nhà song vẫn không thống nhất được giá cả và phương án thanh toán. Cuối tháng 11/2015, ông Hữu quyết định nhờ "thần đèn" di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí.

Lam Giang (Tổng hợp)

