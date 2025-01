Vụ xe Audi chạy đến đâu đèn xanh bật đến đó: Nguyên nhân nào có thể xảy ra?

Liên quan đến vụ "xe Audi đi đến đâu đèn xanh bật đến đó" ở TP Thủ Đức (TP.HCM) gây xôn xao mạng xã hội, sáng 6/1, trao đổi với tờ Dân trí, ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức cho biết, đến nay, đơn vị chưa thể khẳng định chính xác nguyên nhân như thế nào.

Clip ghi lại hình ảnh xe Audi "chạy đến đâu đèn tín hiệu loạn xạ đến đó".

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức đã làm việc với Công an TP Thủ Đức về vụ việc. Về khía cạnh nghiệp vụ, đơn vị đã tham vấn với lực lượng an ninh rằng có 2 trường hợp xảy ra, một là do clip cắt ghép, hai là có thiết bị đặc thù gây nhiễu sóng.

Trước đó vào ngày 4/1, ông Lưu Văn Tấn nói rằng, ngay sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, trung tâm nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc.

"Đơn vị cử nhân viên đến tại những vị trí đèn giao thông đang quản lý để kiểm tra tổng thể. Kết quả cho thấy các chốt không có lỗi kỹ thuật, tín hiệu đèn giao thông hoạt động bình thường", tờ VTC dẫn lời ông Tấn.

Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức cho biết thêm, vụ ôtô chạy đến đâu tín hiệu nhảy loạn xạ và chuyển sang đèn xanh là trường hợp lần đầu xuất hiện tại TP.HCM.

Hình ảnh đèn giao thông nhảy loạn xạ, sau đó chuyển sang đèn xanh dù khi đó đèn đỏ vẫn còn 36 giây.

Trao đổi với tờ Tuổi Trẻ Online, đại diện đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức cho biết vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan liên quan tiến hành làm rõ nội dung clip trên.

Cũng theo vị này, hiện tại vẫn chưa mời được chủ xe Audi lên làm việc nên không rõ clip trên có cắt ghép hay không.

Công an TP Thủ Đức ra thông báo, nhằm phục vụ quá trình điều tra, lực lượng chức năng đề nghị người quay clip trên hoặc người dân có thông tin về xe ô tô hiệu Audi trong clip hoặc người nào đăng tải clip trên thì liên hệ Công an TP Thủ Đức hoặc số điện thoại 02838966112; 0989647379 gặp Trung tá Nguyễn Văn Hoàng để phục vụ điều tra.