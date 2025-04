Vụ xe biển xanh vượt đèn đỏ ở Bình Dương: Tài xế nói lý do không ngờ

Mới đây, đoạn clip do camera hành trình của một phương tiện đang lưu thông trên đường đã ghi lại cảnh chiếc ô tô biển xanh 61A-001.59 vượt đèn đỏ khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, chiếc xe đang di chuyển trên đường Lê Hồng Phong ( phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Khi đi đến giao lộ, đèn tín hiệu bật đỏ nhưng chiếc xe trên không chấp hành mà tiếp tục di chuyển, vượt đèn đỏ để rẽ phải vào một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong dù giao lộ này không cho phép phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ.

Sự việc xảy ra lúc 14 giờ 49 phút ngày 1/4. Đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội.

Camera hành trình của phương tiện đi phía sau ghi lại cảnh xe biển xanh vượt đèn đỏ.

Ngày 3/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã mời tài xế điều khiển chiếc xe biển xanh vượt đèn đỏ nói trên đến trụ sở làm việc. Danh tính tài xế được xác định là ông N.Q.H. (SN 1986, ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nhân viên hợp đồng của một cơ quan tại Bình Dương, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi. Nói về lý do vượt đèn đỏ, ông H. cho biết thời điểm đó ông đang trên đường đi công tác từ TP.Dĩ An về cơ quan tại TP.Thủ Dầu Một. Khi đi đến giao lộ hẻm 385 giao với đường Lê Hồng Phong, ông này bị đau bụng nên đã lái xe vượt đèn đỏ để vào nhà một người bạn.

Ông H. bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính. Nam tài xế cam kết sẽ không tái phạm.