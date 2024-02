Vụ xe chở đoàn cán bộ hưu trí Quân y lao xuống vực: Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra

Chuyển hồ sơ vụ tai nạn đến Phòng Cảnh sát hình sự

Công an huyện Tam Đảo đã chuyển hồ sơ vụ TNGT xảy ra khoảng 16h40 ngày 25/2 tại km 19+300 Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn (Tam Đảo) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn, báo Công an nhân dân cho hay.

Theo thông tin ban đầu, xe khách 29B-311.37 do tài xế Lê Ngọc Hưng (SN 1962, trú quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển, đến Km 19+300 đường quốc lộ 2B thì bất ngờ mất lái, lao xuống dưới taluy âm khoảng 5m, may mắn được chặn lại bởi một cây thông lớn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Khi xảy ra tai nạn, xe có lái xe và 28 người là các cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110, tỉnh Bắc Ninh. Tất cả được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện Quân y 109 kiểm tra, rất may không có nạn nhân tử vong.

Kết quả kiểm tra ban đầu mà báo Dân Trí đăng tải, lái xe Lê Ngọc Hưng không có nồng độ cồn, không có chất ma túy. Chiếc xe gặp nạn có phù hiệu hợp đồng, còn hạn kiểm định đến ngày 24/7/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp xuống hiện trường

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đẩy nhanh tiến độ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trực tiếp xuống hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Ông Lê Duy Thành cũng đã đến tận nơi lưu trú tạm thời của các thành viên trong đoàn để hỏi thăm sức khỏe, động viên mọi người sớm ổn định tinh thần.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng quan tâm, theo dõi, chăm sóc tận tình người bị thương trong vụ tai nạn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện ăn, ở để các thành viên trong đoàn sớm có được thể trạng, tinh thần tốt nhất.