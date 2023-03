Vụ xe khách lao xuống ruộng ở Quảng Ngãi: Người điều khiển xe máy có uống rượu bia

Trước đó, vào lúc 14h20 ngày 27/3, xe khách mang BKS 73B-007.84 do tài xế xế Đ.T.H (37 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) điều khiển, chở 44 hành khách, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km1073+600 bên trái Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 76G-221.17 do ông Nguyễn Văn An (63 tuổi, trú thôn 5, xã Đức Chánh) điều khiển đang băng qua đường. Do cố gắng tránh chiếc xe máy, xe khách này mất lái và lao xuống ruộng lúa bên đường rồi lật nghiêng.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế H. tử vong tại chỗ, ông A. bị thương nhẹ, một số hành khách bị thương.