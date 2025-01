Vụ xe tải lao vào nhà dân: 4 trong số 6 nạn nhân tử vong là trẻ em

Ông Phan Huy Chương, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết trong sáng 13-1, đại diện ban đã tới hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, bước đầu hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người.

Căn nhà bị đổ sập khi xe tải bất ngờ lao vào. Ảnh: K. Sơn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 12-1, khi xe tải BKS 37C-537.xx do tài xế V.V.H. (SN 1982, trú ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển chở lá dong chạy qua địa bàn bản Thăm Khín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã bất ngờ lao vào nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường vụ tai nạn, một phần căn nhà để bán tạp hóa bị xe tải tông sập, hư hỏng. Các nạn nhân bị xe tải chèn qua cùng các khối bê-tông, xe máy nằm ngổn ngang. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: V.T.P. (SN 2018), V.X.Đ. (SN 2016), V.YD. (SN 2005), V.Y.M. (SN 2014), V.Y.D. (SN 2023) và L.T.K., cùng trú xã Nậm Càn.

Theo lãnh đạo UBND xã Nậm Càn, các nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau, hoàn cảnh gia đình các nạn nhân khá khó khăn. Trong số 4 cháu nhỏ tử vong có 2 cháu vì bố mẹ đi làm công nhân ở xa nên sống cùng bà nội.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: X. Hòa

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Tài xế xe tải bị công an tạm giữ ngay sau đó.

Hiện, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.