Vừa bán ô tô ủng hộ đồng bào vùng lũ, Quang Hải cùng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng tiếp tục có hành động đẹp, chung tay lan tỏa yêu thương

Sau khi Bão số 3 năm 2024 (bão Yagi) đổ bộ vào nhiều tỉnh thành miền Bắc, hàng ngàn gia đình đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, sự mất mát không chỉ là tài sản mà còn là sinh mạng của người thân. Trước nhiều tổn thất do Yagi gây ra, Quỹ Hạt Vừng chính thức trở lại với việc khởi xướng chương trình thiện nguyện TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau hỗ trợ đồng bào.

Trong lúc đồng bào nhiều tỉnh miền Bắc đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, nhiều người nổi tiếng đã có những hành động thiết thực để hỗ trợ. Trong đêm nhạc Tiếng Gọi Yêu thương do nhóm thiện nguyện Hạt Vừng chung tay với Dream Studio, Admicro, Asponsor, FPT Play, Kenh14, CafeF, SohaNews, Afamily, sân khấu Tomchat… tổ chức, 12 vật phẩm do nhiều nhà hảo tâm đóng góp dự kiến sẽ được đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Hạt Vừng trực tiếp mang tới cho đồng bào.

Trong đó, danh thủ Quang Hải đã tặng một chiếc áo thi đấu với chữ ký của cả đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ với ban tổ chức, Quang Hải cho biết: "Chương trình Tiếng Gọi Yêu Thương còn rất nhiều người cùng chung tay góp sức, Hải chỉ đóng góp 1 phần nhỏ bé. Vật phẩm Hải đóng góp là chiếc áo thi đấu với chữ ký của tất cả các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam. Hy vọng rằng món quà này sẽ được các nhà hảo tâm ủng hộ, để có thể chia sẻ thêm phần nào những khó khăn mà đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu sau cơn bão Yagi".

Trước đó, Quang Hải và Chu Thanh Huyền cũng đã đóng góp 250 triệu đồng cũng như bán tài sản cá nhân như ô tô… để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Hành động của cầu thủ được nhiều người dành lời khen và ủng hộ.

Quang Hải tặng áo đấu có đầy đủ chữ ký đội tuyển Việt Nam

Ngoài ra, chương trình đấu giá còn đấu giá các vật phẩm giá trị do nhiều nhà hảo tâm đóng góp như: Phiên bản thu nhỏ Long bào của vua Đồng Khánh, cuốn sách "Thiết lập tịnh độ" của thiền sư Thích Nhất Hạnh, bộ đầm Pháo Hoa của NTK Công Trí thiết kế cho danh ca Adele…

Trong đó, đáng chú ý còn có vật phẩm của vợ chồng siêu mẫu Xuân Lan – chiếc áo có chữ ký của vua bóng đá Pele.

Áo có chữ ký của CR7 do anh Kim Nguyễn ở Úc tặng

Bộ đầm Pháo hoa của NTK Công Trí làm cho show diễn của nữ ca sĩ Adele

Cuốn sách quý của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Phiên bản thu nhỏ Long Bào Vua Đồng Khánh

Đây là chuỗi chương trình ca nhạc từ thiện và đấu giá gây quỹ được tổ chức lần đầu tiên vào vào 19h Chủ Nhật ngày 15/09/2024 tại Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm nhạc TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG dự kiến sẽ là sự kiện nổi bật của chương trình, quy tụ hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng như Divo Tùng Dương, ca sĩ Văn Mai Hương, Trung Quân Idol, Hà Lê, Tiên Tiên, Vinh Khuất, Đông Hùng, nhóm nhạc Oplus, Myra Trần, Mỹ Anh và Ngọc Ánh - Quán quân The Voice 2018…

Các nghệ sĩ đều nhiệt tình nhận lời tham gia mà không đòi hỏi bất kỳ thù lao nào, với tinh thần lan tỏa tình yêu thương và góp phần mang lại hy vọng cho những người đang gặp nạn. Sự kiện sẽ được dẫn dắt bởi hai MC tài năng từ VTV là Đức Bảo và Hồng Nhung, và địa điểm tổ chức được Thiên Sơn Plaza tài trợ toàn bộ về địa điểm, âm thanh, ánh sáng và nhân sự hỗ trợ. Điều này đảm bảo rằng mọi chi phí tổ chức đều được tối ưu để toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho đồng bào bị ảnh hưởng. Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc và phiên đấu giá sẽ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Yagi.