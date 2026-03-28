Vừa báo đã đến nơi, lại xác nhận mất tích: Bí ẩn 2 thuyền hàng viện trợ trên đường tới Cuba

Hai chiếc thuyền buồm được báo cáo mất tích trong đoàn thuyền vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Mexico đến Cuba vẫn chưa được tìm thấy, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ và người phát ngôn của đoàn thuyền Nuestra America (mà hai chiếc thuyền này thuộc về) nói với hãng tin Reuters vào ngày 27/3.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết cuộc tìm kiếm "vẫn đang tiếp diễn".

Hai chiếc thuyền buồm Friendship và Tigger Moth chở hàng viện trợ nhân đạo cho Cuba đã rời đảo Isla Mujeres, bang Quintana Roo, Mexico, vào ngày 21/3/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó cũng trong ngày 27/3, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết hai chiếc thuyền đã đến Cuba an toàn. Nhưng sau đó người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ nói với Reuters rằng thông tin ban đầu họ cung cấp cho AFP là không chính xác.

Hai chiếc thuyền này là một phần trong nỗ lực viện trợ tình nguyện rộng lớn hơn nhằm cung cấp thực phẩm, thuốc men, sữa bột trẻ em và các nhu yếu phẩm khác cho hòn đảo lớn nhất vùng Caribe, trong bối cảnh Mỹ siết chặt việc vận chuyển dầu và các nguồn cung khác, làm trầm trọng thêm tình trạng mất điện và khiến chính quyền Cuba phải phân bổ dịch vụ theo định mức.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ nói với Reuters rằng họ đã được thông báo về hai chiếc thuyền mất tích nhưng chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ cho các nỗ lực cứu hộ, vốn đang do Mexico và Cuba dẫn đầu.

"Chúng tôi vẫn luôn cảnh giác và sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu", thông báo của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tuyên bố rằng đất nước ông sẽ làm mọi điều có thể để cứu những người trên hai chiếc thuyền mất tích khi đang trên đường từ Mexico đến Cuba.

Theo tuyên bố của Bộ Hải quân Mexico, hai chiếc thuyền này khởi hành từ bang Quintana Roo của Mexico vào ngày 20/3 như một phần của sứ mệnh viện trợ quốc tế, dự kiến sẽ đến Havana vào ngày 24 hoặc 25/3.

Nhưng sự lo ngại đã dấy lên sau khi hai con thuyền thuộc đoàn thuyền Nuestra America này vẫn chưa đến nơi. Tờ báo El Universal của Mexico cho biết chính quyền nước này đang liên lạc với đại diện của Ba Lan, Pháp, Cuba và Mỹ - “quê hương của những người trên tàu”.

Hôm 27/3, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về số phận của chín người được cho là đã ở trên những chiếc thuyền. Ông viết trên X rằng: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tìm kiếm và cứu những người anh em đồng đội này.”

Người phát ngôn của đoàn thuyền Nuestra America nói với AFP rằng: “Chính quyền Mexico đã kích hoạt quy trình tìm kiếm và cứu hộ đối với hai chiếc thuyền buồm đang trên đường đến Havana trong đoàn thuyền, hiện vẫn chưa đến nơi.”

“Các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đều là những người đi biển giàu kinh nghiệm, và cả hai tàu đều được trang bị hệ thống an toàn và thiết bị báo hiệu phù hợp”, người phát ngôn nói thêm.

Tại một cuộc họp báo vào sáng 27/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn.

Cuba đã trải qua hai lần mất điện trên toàn đảo trong vòng hai tuần qua. Ảnh: AP

Theo hãng tin Al Jazeera, Mexico và các quốc gia khác đã tăng cường viện trợ nhân đạo cho Cuba trong bối cảnh khủng hoảng tại nước này.

Đoàn thuyền Nuestra America khởi hành đến Cuba vào ngày 20/3. Một trong số đó, vốn là một tàu đánh cá cũ, đã cập bến Havana an toàn vào ngày 24/3 với 14 tấn thực phẩm và thuốc men, 73 tấm pin mặt trời và khoảng chục chiếc xe đạp. Nó đã được Hải quân Mexico hộ tống trong một phần hành trình.

Người phát ngôn của đoàn thuyền Nuestra America cho biết rằng họ tin tưởng những chiếc thuyền buồm mất tích sẽ được tìm thấy. "Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách và vẫn tin tưởng vào khả năng của các thủy thủ đoàn trong việc đến Havana an toàn."

Tuy nhiên, một số người ở Havana vẫn bày tỏ lo ngại về số phận của những chiếc thuyền này.

“Họ đến để giúp đỡ, và giờ thì họ mất tích rồi”, Yudisel Otto - một tài xế taxi 45 tuổi - nói với AFP. “Thật đáng buồn.”